Estrela do OnlyFans é acusada de dirigir embriagada

Paris Ow-Yang, conhecida como uma estrela do OnlyFans e modelo, enfrenta acusações de dirigir sob a influência de álcool em um dos endereços mais caros de Sydney (Austrália), após colidir sua Mercedes com uma van.

Aos 18 anos, Ow-Yang teria estado quatro vezes acima do limite legal de álcool no sangue quando ocorreu o acidente na Wolseley Road, em Point Piper, semana passada.

De acordo com informações, a jovem comparecerá ao Tribunal Local do Downing Centre em 10 de novembro para responder às acusações. O acidente chamou a atenção dos moradores da região, e um vizinho relatou que "metade da rua" saiu para investigar o ocorrido após ouvir um forte estrondo.

Os airbags do veículo de Ow-Yang teriam inflado após a colisão, como relatado pelo "The Daily Telegraph". A polícia de Nova Gales do Sul emitiu uma declaração afirmando: "por volta das 21h de quarta-feira, 18 de outubro, a polícia foi chamada a Point Piper após relatos de um acidente. A motorista do Mercedes, uma mulher de 18 anos, passou por um teste de bafômetro na cena, que supostamente resultou positivo", segundo artigo do News.com.au.

A jovem, que frequentou a prestigiada escola particular feminina The Frensham School, conquistou uma grande presença nas redes sociais com 120 mil seguidores no Instagram e 50 mil seguidores pagantes no OnlyFans.

Ela se descreve como uma "criadora de conteúdo" e revelou em um podcast que abandonou a universidade, já que ganhava dinheiro suficiente no OnlyFans para comprar uma casa em apenas dois meses.

Ow-Yang já teve um relacionamento com Julian Tobias, proprietário de uma casa noturna e dono da The Island, que tem apenas dois anos a menos que o pai da jovem. No entanto, o casal encerrou seu relacionamento.

Caso seja condenada por dirigir sob a influência de álcool em alta concentração, Ow-Yang pode enfrentar uma possível pena de 18 meses de prisão.