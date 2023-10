Emma Roberts compartilha rara foto de filho de 2 anos

A atriz Emma Roberts está aproveitando um belo dia de outono com seu pequeno garoto. Na quarta-feira, a atriz de "American Horror Story", de 32 anos, compartilhou uma rara foto no Instagram de seu filho de 2 anos, Rhodes, enquanto a dupla mãe e filho ia colher maçãs juntos. Roberts segura um saco plástico com o nome de seu filho enquanto o pequeno coloca uma maçã no saco.

"Outono 🍁 🍎 💙", a estrela legendou sua foto, mostrando seu filho bem agasalhado para o passeio. Roberts compartilha seu filho com o ex Garrett Hedlund.

Em fevereiro, a atriz compartilhou uma foto adorável dela e seu filho Rhodes passando o dia em um parque. Na foto, ela e Rhodes brincaram sob uma estrutura de parquinho, enquanto a orgulhosa mãe sorria para a câmera e o garotinho se concentrava em uma nova descoberta.

Trabalho e maternidade

"Dia no parque com meu anjinho ❤️," ela legendou a imagem.

Na estreia de seu filme "Maybe I Do", em janeiro, Roberts disse à People que "é realmente difícil" conciliar o trabalho e a maternidade. "Agora eu entendo por que as mães estão sempre tão cansadas!", ela acrescentou.

Ela prosseguiu observando o quanto admira as mães que fazem tudo sozinhas. "Eu vejo isso de uma perspectiva tão diferente agora", disse Roberts. "Vejo como ser mãe é um trabalho em tempo integral, então tenho muito respeito por aquelas mulheres que têm empregos em tempo integral e são mães em tempo integral, é tão difícil e tenho muito respeito por elas".

Felicidade na maternidade

"Sou muito sortuda por ter minha mãe me ajudando muito", acrescentou. "Eu morreria sem minha mãe". Em janeiro do ano passado, Roberts falou sobre como deseja criar Rhodes para ser "um verdadeiro cavalheiro". "Quero que ele seja respeitoso e inteligente na escola, mas também na vida", disse ela à Tatler. "O que significa ser um homem está sendo redefinido agora e espero que minha contribuição para o mundo seja criar um garoto incrível que se torne um homem incrível".

Roberts acrescentou que quer que seu filho "sinta que não há nada que ele não possa me perguntar ou me contar".