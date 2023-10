Documentário brasileiro que disputa vaga no Oscar 2024 chegará à Netflix em novembro

No último mês, a Academia Brasileira de Cinema fez sua escolha, e o resultado foi a indicação de "Retratos Fantasmas," o aclamado documentário dirigido por Kleber Mendonça Filho, como a representação brasileira na disputa pela categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024.

Embora ainda seja uma incógnita se o filme conquistará uma vaga na prestigiosa premiação, o público não precisará esperar muito para apreciar essa obra cinematográfica, pois ela será lançada na Netflix em 2 de novembro, segundo o Zappeando.

"Retratos Fantasmas" é uma jornada emocional que retrata o vínculo profundo do diretor com os antigos cinemas de rua de Recife, situados em Pernambuco, uma relação que floresceu durante seus anos de infância.

O documentário oferece uma janela para a época em que esses cinemas eram o coração pulsante da comunidade cinematográfica e como eles influenciaram a paixão e carreira de Mendonça Filho como cineasta.

Além disso, o filme desencadeia uma reflexão profunda sobre a sociedade contemporânea e o impacto da modernidade nos cinemas locais e na experiência do público.

000-134

Imagem: Instagram

Os cinéfilos ansiosos para mergulhar na história rica e emocional por trás de "Retratos Fantasmas" poderão fazê-lo com facilidade, pois a Netflix disponibilizará o documentário a partir do início de novembro. Essa notícia é um presente para os fãs de cinema que valorizam produções que exploram a conexão entre o passado e o presente, bem como os desafios enfrentados pela indústria cinematográfica no mundo atual.

Mendonça Filho, conhecido por seu trabalho no aclamado filme "Aquarius", traz à vida uma narrativa envolvente que cativará tanto os fãs de cinema quanto os entusiastas de documentários.

Enquanto aguardamos ansiosamente o veredicto final do Oscar 2024, o público poderá apreciar essa emocionante jornada nos cinemas de rua de Recife a partir de 2 de novembro. "Retratos Fantasmas" promete ser uma experiência cinematográfica imperdível que nos levará a uma viagem única no tempo e na memória.