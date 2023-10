Diretor de "Stranger Things" eleva expectativas para a quinta temporada da série

A quarta temporada de "Stranger Things" surpreendeu os fãs com sua grandiosidade. Mas prepare-se, a quinta e última temporada da série promete ser ainda mais épica.

Imagem: Instagram

A quinta temporada de "Stranger Things" está no horizonte, e as expectativas estão nas alturas. O diretor e produtor da série, Shawn Levy, anunciou que a nova temporada será uma "narrativa cinematográfica de grande envergadura", elevando as expectativas dos fãs para o desfecho da série.

Levy afirmou: "não há como dar continuidade à quarta temporada e, francamente, não expandir sua escala e profundidade. É uma narrativa cinematográfica de grande envergadura que, por acaso, é chamada de série de TV. 'Stranger Things 5' é tão grande quanto os maiores filmes que vemos".

Segundo o Zappeando, a produção da quinta temporada de "Stranger Things" deverá começar no próximo ano, mas os fãs terão que esperar até 2025 para assistir aos novos episódios. No entanto, a espera promete valer a pena, pois a nova temporada se concentrará em Will Byers, interpretado por Noah Schnapp.

Os criadores da série, os irmãos Matt e Ross Duffer, revelaram em uma entrevista à revista Variety que a história de Will Byers será ainda mais importante na quinta temporada. Will foi o primeiro a desaparecer para a dimensão alternativa conhecida como Mundo Invertido, um evento que deu início a toda a trama da primeira temporada de "Stranger Things".

A quarta temporada já surpreendeu os fãs com episódios mais longos e um capítulo final de quase duas horas e meia de duração. Agora, com a promessa de uma narrativa cinematográfica, a última temporada da série se anuncia como um evento imperdível para os amantes de "Stranger Things".

Os detalhes da trama e os desafios que os personagens enfrentarão ainda estão envoltos em mistério, deixando os fãs ansiosos por mais informações. Enquanto aguardamos ansiosamente o desfecho da série, uma coisa é certa: "Stranger Things 5" promete ser inesquecível.