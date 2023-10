Dado Dolabella emociona ao celebrar aniversário da filha Ana Flor: "um orgulho para mim"

Dado Dolabella encantou seus fãs e seguidores nas redes sociais na quarta-feira (25/10), ao compartilhar uma série de fotos com sua filha caçula, Ana Flor, em um momento único. Ana Flor é fruto de seu relacionamento com Juliana Wolter. Nas imagens, o ator, que atualmente namora Wanessa Camargo, prestou uma bela homenagem à aniversariante do dia, sua adorável filha, que fez 12 anos.

"Flor Dolabella completa mais uma primavera! Que Papai do Céu abençoe todos os seus passos e que você realize os seus sonhos? com alegria, doçura, generosidade, respeito e muito amor? sentimentos transbordam de você desde quando veio para este mundo", declarou Dado.

Ele continuou expressando seu carinho: "meu orgulho. Tenho muita sorte e muita gratidão pela oportunidade de ser seu pai? você me faz ser uma pessoa melhor a cada dia? o céu é o limite para você! Conte sempre comigo".

Esse momento de celebração e ternura de Dado Dolabella com sua filha Ana Flor aqueceu o coração dos internautas, que responderam com mensagens de carinho e parabéns nos comentários da postagem. A publicação, que revela um lado mais sensível e afetuoso do ator, recebeu uma grande quantidade de curtidas e compartilhamentos, demonstrando o carinho do público pelo momento especial.

Dado Dolabella, conhecido por sua carreira na televisão e cinema, também é reconhecido por seu ativismo em causas ambientais e sociais. Este gesto emocionalmente significativo com sua filha ressalta a importância de celebrar os momentos especiais em família e valorizar os laços afetivos.

O ator continua a ser uma figura pública que inspira não apenas com seu trabalho artístico, mas também com sua conexão emocional com aqueles que ama, conclui o Observatório dos Famosos.