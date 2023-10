Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, encanta com seu carisma aos 4 anos

No último dia 24/10, a apresentadora e atriz Tatá Werneck utilizou sua conta no Instagram para celebrar o quarto aniversário de sua filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com o ator Rafa Vitti. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi a "ousadia" da pequena em um vídeo que acompanhou a homenagem, conforme divulgado pelo Zappeando.

No post, Tatá compartilhou um vídeo cativante de Clara Maria, cheio carisma e espontaneidade, "se vangloriando" de seus 4 anos de idade. A legenda emocional escrita por Tatá revelou o amor profundo que ela sente por sua filha.

"Obrigada meu Deus pela minha filha. Você me deixa grata, feliz, entusiasmada, vulnerável, sensível e é a pessoa que mais amo fazer sorrir", escreveu a apresentadora, recebendo inúmeras mensagens positivas de seus seguidores.

O post rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, com fãs elogiando a adorável Clara Maria e até mesmo sugerindo que ela seja entrevistada no famoso programa "Lady Night" de Tatá.

A naturalidade da pequena Clara Maria cativa o coração dos seguidores da apresentadora, provando que a genialidade e o carisma não têm idade!