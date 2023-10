Britney revela castigo incomum da mãe em biografia: coletar lixo na vizinhança por faltar à escola

Britney Spears, aos 41 anos, lançou sua autobiografia, "The Woman In Me", onde revela episódios surpreendentes de sua juventude turbulenta, incluindo uma punição única imposta por sua mãe.

0-16

Imagem: Divulgação

A notória cantora pop, conhecida por sua carreira e polêmicas, abriu o livro de memórias para revelar que, como muitos adolescentes, costumava faltar à escola. Sua mãe, Lynne Spears, no entanto, adotou um método de punição bastante peculiar para lidar com essa situação.

A história remonta ao período em que Britney estava no 9º ano e, de vez em quando, preferia passar tempo com um garoto mais velho, que era o melhor amigo de seu irmão Bryan. Em suas memórias, Britney lembra: "durante o último ano de Bryan, comecei a namorar seu melhor amigo, perdi a virgindade com ele".

Esse relacionamento com o amigo de seu irmão a levou a enfrentar diversos problemas na escola, com seu irmão e, claro, com sua mãe, Lynne. Britney confessou que saía da escola por volta das 13h, na hora do almoço, para passar a tarde com seu namorado, que a levava de volta para casa após o término das aulas.

Essas escapadas resultaram em um total de 17 dias de ausência, o que levou a professora de Britney a procurar Mama Lynne para resolver o problema. Além disso, seu próprio irmão Bryan a denunciou por suas faltas, segundo o Bild.

Em vez de impor castigos convencionais, como proibir a televisão ou restringir atividades, Lynne Spears optou por uma abordagem singular. Britney, com apenas 14 anos, foi forçada a passar o dia inteiro recolhendo lixo na vizinhança, carregando um balde como se fosse uma prisioneira. Seu irmão, Bryan, até a acompanhava, registrando fotos de Britney "trabalhando".

0-17

Imagem: Twitter

Além dessa revelação inusitada, na autobiografia, Britney aborda não apenas sua relação conturbada com seus pais, Lynne e Jamie Spears, mas também detalhes de seu relacionamento com sua irmã Jamie Lynn e com seu ex-namorado Justin Timberlake. Britney revela que Timberlake a convenceu a fazer um aborto quando ela engravidou, uma decisão que a deixou profundamente dividida.