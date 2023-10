Britney acusa pai de forçá-la a se internar por uso de energético

Britney Spears faz chocantes revelações em seu livro "The Woman in Me", alegando que seu pai, Jamie Spears, a forçou a ir para a reabilitação em 2014, durante sua bem-sucedida turnê em Las Vegas (EUA). A cantora afirma que o motivo por trás disso foi o consumo de suplementos energéticos introduzidos por seu então namorado, Charlie Ebersol, sem a aprovação de Jamie, que na época era seu responsável legal.

Em seu livro, Britney descreve como Charlie seguia uma rotina de exercícios diários e tomava diversos suplementos vitamínicos. Ele compartilhou sua pesquisa nutricional com a cantora e começou a fornecer os suplementos energéticos. Ela, por sua vez, notou melhorias em sua energia no palco e na sua forma física. Porém, Jamie não viu com bons olhos essa mudança.

Segundo Britney, seu pai acreditava que ela estava tendo problemas com os suplementos, mesmo que fossem de venda livre, e a enviou para a reabilitação. Ela passou um mês em uma clínica em Malibu, Califórnia, onde se viu cercada por pessoas com graves problemas de abuso de drogas.

A estrela pop compartilhou seu medo de estar lá sozinha e chamou seu pai de "horrível" por tê-la mandado para um lugar com usuários de crack e heroína. Após a saída da clínica, ela voltou a fazer shows em Las Vegas como se nada tivesse acontecido, em parte devido à pressão de seu pai e em parte por sua vontade de agradar.

Jamie Spears não respondeu aos pedidos de comentário feitos pelo Page Six, através de seu advogado. Esta não é a primeira vez que Britney foi forçada a se internar, já que em 2019, ela foi novamente institucionalizada após seu médico encontrar suplementos energéticos em sua bolsa.

A cantora afirma que foi coagida a isso e que ficou internada à força por meses. Este episódio mais tarde se tornou um ponto de virada em sua batalha para encerrar sua tutela de 13 anos.

Britney expressa gratidão aos que a apoiaram em sua luta, encorajando todos a serem vozes quando alguém não consegue se levantar por si mesmo. Ela agradece a todos que estiveram ao seu lado durante este difícil período.