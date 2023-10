Billie Eilish e Finneas apoiam mãe em ONG de combate à escassez de alimentos

Em uma noite de solidariedade e família, Billie Eilish e seu irmão Finneas se uniram em Los Angeles (EUA) para apoiar sua mãe, Maggie Baird, e a organização Support+Feed, que combate a escassez de alimentos e as mudanças climáticas, lançada por Maggie há três anos.

O evento marcou o primeiro arrecadamento anual sem fins lucrativos da organização e contou com uma homenagem especial à atriz e cantora Janelle Monáe, que recebeu um prêmio de inspiração por sua iniciativa Wondalunch, que fornece refeições à base de plantas e mantimentos para famílias em Los Angeles.

Billie Eilish, de 21 anos, e Finneas, de 26 anos, encerraram a noite com emocionantes discursos em homenagem a Maggie Baird, que mais cedo havia apresentado o prêmio a Janelle Monáe.

A origem da organização

A cantora de "What Was I Made For" disse: "tenho olhado para minha mãe e penso, 'nossa, ela fez isso!'. E vocês apoiaram isso! Estou admirada com minha mãe, e todos os dias aspiro a ser mais parecida com você. Isso é algo incrível que você fez? estou muito impressionada com você".

Finneas brincou sobre a origem da organização, sugerindo que tudo começou quando ele e Billie "fizeram muita música em nosso quarto". Ele acrescentou: "pagamos a hipoteca de nossa mãe, e ela imediatamente iniciou uma organização sem fins lucrativos. Nossa mãe, de muitas maneiras, é nossa Estrela do Norte e bússola moral em nossas vidas".

O vencedor do Grammy continuou, compartilhando como sua mãe revelou seu desejo de manter restaurantes veganos abertos em Los Angeles durante a pandemia e fornecer alimentos a trabalhadores hospitalares e pacientes. Ele elogiou a comunidade que se uniu para apoiar a iniciativa.

Carinho dos filhos

Maggie Baird também teve palavras carinhosas para seus filhos cantores-compositores, dizendo que eles "tornaram isso possível" e agradecendo pelo apoio financeiro e pela plataforma que deram à organização.

O evento reuniu diversas personalidades, como Benny Blanco, Amanda Kloots, Moby, Alicia Silverstone e Vince Staples. O artista em ascensão D4VD também fez uma apresentação acústica de três músicas enquanto os convidados desfrutavam de bebidas da APB e sushi à base de plantas do Niku Nashi.

Desde o lançamento, em 2020, o Support+Feed distribuiu quase 400 mil refeições à base de plantas e mantimentos em 41 cidades ao redor do mundo. A organização incentiva as pessoas a consumirem pelo menos uma refeição à base de plantas por dia durante 30 dias, levantou a People.

O evento foi realizado em parceria com The Darkroom, Interscope Records, Live Nation, Main Street Advisors, Wasserman Foundation e WhatIF Foods, e também reconheceu o educador ambiental e ativista Isaias Hernandez, além da coordenadora da cidade de Los Angeles, Julie Schmid, juntamente com Janelle Monáe.