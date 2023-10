Amiga cobrou demais por ingresso de Taylor Swift: mãe desabafa que esperava desconto

Uma história de amizade abalada por um ingresso para o show de Taylor Swift está causando agitação. Uma mãe desabafou nas redes sociais sobre como sua amiga cobrou um valor exorbitante pelo ingresso que vendeu para a filha, colocando o lucro à frente de anos de amizade.

As tensões surgiram entre essas amigas quando uma delas vendeu um ingresso para o show da famosa cantora pop, que atualmente está namorando o jogador de futebol americano Travis Kelce, para a filha adolescente da outra amiga.

No entanto, em vez de negociar um preço justo para permitir que a jovem de 15 anos assistisse à turnê mundial de Taylor Swift, elas viram a oportunidade de obter um lucro considerável. Compartilhando sua história na coluna de conselhos do New York Post, chamada "Querida Abby", a amiga descontente, conhecida como "Sentindo-se Lesada no Oeste", confessou se sentir explorada.

"Ela vendeu um ingresso de Taylor Swift para minha filha de 15 anos por US$900", começou a mãe. "Devo mencionar que minha filha daria qualquer coisa pela chance de ir ao show".

O ingresso original foi vendido por US$300, incluindo as taxas. Inicialmente, a amiga queria vendê-lo por US$1 mil, mas ofereceu um "desconto" porque o aniversário de 16 anos da filha estava se aproximando.

Ela continuou: "posso entender o valor do ingresso mais cobiçado da cidade e o preço inflacionado que ele carrega. No entanto, do meu ponto de vista, foi apenas uma transação para minha amiga lucrar com minha filha. Estou extremamente desapontada com a exploração de preços, e agora vejo a mulher de maneira diferente. Tenho evitado encontrá-la, pois ela provavelmente ficará na defensiva. Estou errada em pensar que suas ações não condizem com as de uma boa amiga?".

A conselheira Abby respondeu: "como sua vizinha vendeu o ingresso para sua amiga a três vezes o que pagou por ele, tenho que concordar; ela agiu mais como uma corretora de ingressos do que como uma boa amiga. Não vejo motivo para você cortá-la completamente, mas agora você sabe que ela é implacável nos negócios, portanto, fique atenta. Por outro lado, sua filha realizou seu sonho naquela noite, e muitos fãs que viram Taylor em ação disseram que foi o melhor show de suas vidas".