Viagem de Harry e Meghan revela sinais de tensão

O Príncipe Harry e Meghan Markle retornaram recentemente de uma viagem às Caraíbas, onde buscaram se reconectar e fortalecer seu casamento. A viagem planejada por Harry levou o casal a Canouan, uma ilha caribenha de luxo. Enquanto relaxavam em resorts exclusivos frequentados por celebridades, eles aproveitavam o tempo para conversas profundas, tentando aliviar a tensão que realmente afetou o relacionamento, diz o Mirror.

No entanto, especialistas em linguagem corporal observaram mudanças no comportamento do casal. Após a viagem, Meghan foi vista com uma expressão facial séria, diminuindo possível desconforto, enquanto Harry parecia mais descontraído, mas ainda exibia sinais de tensão interna.

'Romantic' holiday, we called it BS! 😉🤣



Megsy's bff Marcus Anderson got HER comped at SoHo house & set HER up to meet some $B contacts. Harry only the 'Royal' prop 🫣



Prince Harry, Meghan's 'billionaire's playground' trip a 'networking' opportunity https://t.co/Fj7kh4ZBtn — Mollie'sMama (@ccrook1974) October 19, 2023

Durante as férias, eles foram flagrados de mãos dadas, mas os especialistas notaram uma mudança no comportamento: Meghan parecia mais distante, apressando-se para o carro, enquanto Harry conversava com outras pessoas, revelando um possível desacordo.

A viagem foi marcada por atividades relaxantes, incluindo passeios turísticos e mergulho com snorkel. No entanto, mesmo com esse ambiente idílico, a dinâmica do casal parecia tensa. Apesar das tentativas de reavivar a chama, parece que os desafios enfrentados pelo casal ainda afetam sua relação.

Enquanto Harry e Meghan continuam sua jornada para fortalecer seu casamento, o público permanece atento às nuances de seu relacionamento, refletidas em gestos, sutis e expressões superficiais, em busca de faixas sobre o verdadeiro estado de sua união.