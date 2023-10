Usher faz serenata a Jessica Alba durante show em Las Vegas

No show de sua temporada em Las Vegas na última sexta-feira, o cantor Usher surpreendeu Jessica Alba com uma serenata, interpretando sua música "There Goes My Baby".

Um vídeo desse momento especial foi compartilhado online, mostrando o vencedor do Grammy se aproximando da fundadora da Honest Company enquanto ela estava na plateia no Dolby Live, no Park MGM.

Usher segurou a mão de Alba e ela girou 360 graus antes de os dois começarem a dançar juntos, levantou o Page Six.

A atriz de "Honey", de 42 anos, estava vestida com um blazer preto e saia combinando, com uma blusa transparente preta para a ocasião.

Jessica Alba agora faz parte da lista de celebridades que Usher presenteou com suas serenatas durante sua residência em Sin City.

Perfomance e serenatas

Em julho, o pai de quatro filhos seduziu a rapper Saweetie com seu sucesso de 2010.

Durante a performance, Usher, de 45 anos, aproximou o microfone da boca da rapper de "My Type" para que ela cantasse junto, mas ela dançou de maneira descontraída enquanto mastigava seu chiclete.

"Você está muito descolada para cantar minha música agora?", perguntou o cantor de "Yeah!".

Enquanto a maioria das serenatas de Usher ocorreu sem dramas, esse não foi o caso de seu momento viral com Keke Palmer.

Depois que a atriz de "Nope", também com 30 anos, foi serenada no verão, seu namorado, Darius Jackson, usou o Twitter para envergonhar Palmer publicamente por causa do vestido preto Givenchy transparente e do body fio dental que ela usou no show. "Foi o traje, você é mãe", tuitou o novo pai em 5 de julho.

Críticas e bom humor

Depois que os fãs criticaram o instrutor de fitness — que tem um filho de 8 meses com Palmer — por seus comentários, ele reafirmou suas declarações iniciais.

"Vivemos em uma geração em que um homem da família não quer que a esposa e mãe de seus filhos mostre as nádegas para agradar aos outros e ele é chamado de invejoso", tuitou. "Esta é minha família e minha representação. Tenho padrões e valores nos quais acredito. Encerro meu caso".

Embora Palmer nunca tenha abordado publicamente os comentários de Jackson, no mês seguinte, ela brincou com a situação estrelando no videoclipe de "Boyfriend" de Usher.