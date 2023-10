Reconciliação à vista? Liam Gallagher oferece apoio a Noel em meio à briga entre irmãos

Liam Gallagher parece estar rompendo o gelo entre ele e Noel Gallagher, e os fãs estão começando a acreditar que uma reunião tão esperada do Oasis pode estar no horizonte.

A famosa dupla de irmãos tem estado em desacordo desde a decisão de encerrar o Oasis, em 2009, depois de uma carreira de sucesso que incluiu hits como "Champagne Supernova", "Wonderwall" e "D'You Know What I Mean?". No entanto, desde então, a relação dos irmãos tem sido marcada por conflitos constantes, de acordo com o Mirror.

Agora, com Liam, de 51 anos, oferecendo um ombro amigo para Noel, de 56 anos, imediatamente levou os fãs às redes sociais em um frenesi de especulações. O grupo celebrará o 30º aniversário de seu álbum de estreia, "Definitely Maybe", no próximo ano, e muitos fãs acreditam que Liam e Noel podem deixar de lado suas diferenças para a ocasião marcante.

Em vez de uma guerra de palavras no Twitter, agora conhecido como "X", direcionada a Noel, Liam disse o seguinte: "escute, eu amo o Rkid. Ele está passando por um momento difícil, e as coisas se resolverão. Ele sabe onde estou se precisar de um abraço. Oasis até o fim. LG x".

Show

Alguns acreditam que uma apresentação em Knebworth pode estar nos planos, com mais de um quarto de milhão de pessoas se reunindo para ver a mega banda. Oasis já se apresentou em Knebworth em 1996, quando meio milhão de pessoas se dirigiu à pitoresca vila para assistir a sua banda favorita ao vivo.

Noel já havia indicado este ano que estaria disposto a se reunir com Liam e outros membros da banda, 14 anos após o fim do Oasis. Durante um Q&A no The Rose Theatre em Kingston, Noel deixou claro que sua disposição para a reunião depende de fatores como o cabelo de todos, fazendo uma observação humorística sobre como o visual da banda costumava ser importante e que ele não se importaria com isso, mas que ele está pronto para isso acontecer.

No entanto, Noel insistiu recentemente que a bola está no campo de Liam para fazer as pazes e reunir o Oasis, chamando-o de "covarde" e alegando que seu irmão nunca tomará a iniciativa de ligar para a reconciliação. Resta esperar para ver se essa tentativa de reaproximação entre os irmãos levará a uma reunião memorável do Oasis no futuro.