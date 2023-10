Padre Fábio de Melo revela o motivo de não beber: “Tenho medo de me transformar no meu pai” Imagem: reprodução Rede Globo

Durante o programa ‘Conversa com Bial’, que foi ao ar nesta sexta-feira (27) na Rede Globo, Padre Fábio de Melo falou sobre o seu novo livro , ‘A Vida É Cruel, Ana Maria: Diálogos Imaginários Com Minha Mãe’, e deu mais detalhes de como foi sua relação familiar. A mãe do religioso faleceu em março de 2021, vítima de Covid-19.

“O livro trata muito da minha dificuldade de desmentir aquilo que muitas vezes a mãe acreditou de mim. Que eu era um homem pronto, que nada iria me abalar. Sempre foi assim. Eu fui exposto muito cedo a sentimentos para os quais eu não estava preparado”, comentou.

Fábio de Melo disse que descobriu a traição do pai quando ainda era criança.

“A traição do meu pai eu que descobri. Eu era um menino. Devia ter uns 6, 7 anos. Foi horrível, eu estava com ele. Ele, acreditando na minha inocência, que não estava identificando o que estava acontecendo. Não sei se ainda existe, mas tinha um chocolate naquela época que só os meninos ricos comiam. E eu comia toda vez que meu pai traía a minha mãe”.

Além da traição, outro problema enfrentado pelo padre dentro de casa foi o alcoolismo.

LEIA TAMBÉM: Lembra dele? ‘Mister M’ volta ao Brasil após “ser declarado morto por três minutos”

“[...] Meu pai alcoolizado era um homem completamente diferente do homem sóbrio que nós tínhamos no dia-a-dia. Meu pai era um homem lindo, íntegro, de nobreza de alma. Só que quando ele bebia... É uma coisa que insisto muito como padre nas minhas pregações. O álcool destruiu a minha casa, continua destruindo pois ainda é um problema na vida de alguns irmãos. É genético, não tenho dúvida disso. Se eu me concedesse o direito de beber de vez em quando eu tenho medo de me transformar no meu pai”, disse.

Com informações de gshow.

LEIA MAIS:

⋅ A Fazenda: Deolane Bezerra diz ser ‘mãe leoa’ ao falar dos desafios da maternidade

⋅ “Me traindo há um tempo”: MC Guimê dá sua versão sobre término com Lexa e manda recado para ex-sogra

⋅ Jorge Aragão contra o câncer: remissão completa à vista após última quimioterapia