Meghan Markle "entusiasmada'' à beira de novo contrato após cancelamento com Spotify

Meghan Markle está à beira de fechar um novo contrato significativo, após o cancelamento de seu acordo com o Spotify.

A Duquesa de Sussex oficialmente encerrou seu podcast "Archetypes" após o colapso do acordo de 18 milhões de libras que ela e o Príncipe Harry tinham com o Spotify. Nessa premiada série, Meghan conduziu entrevistas pessoais com artistas, atletas e especialistas, discutindo a história dos estereótipos contra as mulheres.

Em junho, o fim da parceria do casal foi confirmado em um comunicado da Archewell Audio e do Spotify. O comunicado dizia: "Spotify e Archewell Audio concordaram mutuamente em seguir caminhos separados e estão orgulhosos da série que fizemos juntos".

No âmbito do acordo de 2020, Harry e Meghan estavam comprometidos a produzir e apresentar "programas que elevassem e entreteriam o público ao redor do mundo" na forma de podcasts que promovessem vozes diversas. No entanto, durante a parceria com o Spotify, Meghan lançou apenas 12 episódios.

Archetype

Após o colapso do acordo, os Sussex tentaram obter a propriedade exclusiva do nome "Archetype". No entanto, após várias solicitações, o casal foi derrotado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, uma vez que o título tinha uma "probabilidade de confusão" com outra marca existente.

Agora, fontes do The Mirror revelaram que Meghan tem um novo contrato a caminho com a Audible, que é "tudo ou nada para seu sonho em Hollywood." Eles disseram à revista Closer: "a notícia está se espalhando que este novo contrato pode levar a um grande pagamento, até maior do que os milhões que o Spotify gastou, e Meghan está entusiasmada por estar na companhia de Michelle e Barack Obama (que assinaram um contrato plurianual com a Audible no ano passado)".

"Meghan parece muito confiante no momento, mas a realidade é que ela estava em uma situação bastante desesperadora. Perder o contrato com o Spotify foi um grande golpe, sem falar em seu ego. Ela estava um pouco perdida desde então, mas este novo acordo pode mudar tudo".

"Meghan sabe que este novo contrato com a Audible pode ser decisivo para seu sonho em Hollywood. Ela se sente preparada, mas isso não significa que não seja um desafio sério", acrescentou a fonte. "Ela mal dorme devido à pressão, mas sabe que a pressão só aumentará se fechar o contrato - será tudo ou nada".

"Os poderosos de Hollywood estão cientes de como eles vacilaram no acordo com o Spotify, então temem que serem descartados duas vezes seja o fim de sua marca, já que ninguém confiaria que eles poderiam entregar o conteúdo. As apostas estão extremamente altas".