‘Mister M’, mágico que ficou famoso na década de noventa desmascarando truques durante o ‘Fantástico’ voltou a aparecer no programa, em especial de 50 anos celebrando o programa de domingo.

Além da aparição na Rede Globo, Val Valentino, nome verdadeiro do mágico misterioso, fará 20 apresentações em São Paulo durante o mês de novembro. Além de deixar o mágico famoso 23 anos atrás, o Brasil também o salvou, segundo suas próprias palavras.

Valentino foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado em 2019 e foi operado no Brasil, a pedido da mãe, já falecida.

“Em determinado momento, os médicos americanos pediram para eu me preparar para a morte. Em 2019, de fato, cheguei a ser declarado morto por três minutos. Na outra dimensão, vi minha mãe dizendo para eu vir para o Brasil. Cheguei aqui pouco antes da pandemia e não consegui voltar. O câncer piorou e fui operado no Brasil. Me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros”, disse Mister em entrevista à revista ‘Veja’.

Quem é ‘Mister M’?

Mister M, também chamado de Mágico Mascarado ou Val Valentino, são apelidos e pseudônimo de Leonard Montano, norte-americano que ficou famoso pelos truques de mágicas e por expor os truques dos colegas em rede nacional.

No Brasil, a revelação dos truques se popularizou nos anos 90 na voz de Cid Moreira durante o Fantástico, que exibiu um especial entre o mágico e Cid Moreira comemorando 50 anos do programa.

Lembra dele? ‘Mister M’ volta ao Brasil após “ser declarado morto por três minutos” Imagem: reprodução Diorama

