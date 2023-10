Keith Richards revela como Lady Gaga "se encaixou" no álbum dos Rolling Stones

A lendária banda Rolling Stones recebeu uma surpreendente colaboração em seu mais recente álbum, e Keith Richards revelou como Lady Gaga "se encaixou" no projeto de forma inesperada.

A participação de Gaga como vocalista convidada no novo álbum da banda de rock foi um acaso, de acordo com Keith Richards. O grupo já havia planejado colaborar com Stevie Wonder na música "Sweet Sounds of Heaven", e Gaga estava no mesmo estúdio.

Richards explicou: "foi uma sessão tão espontânea e orgânica? Sabíamos que Stevie estava a caminho, e acho que Gaga apareceu porque estava trabalhando em um estúdio do outro lado do corredor e simplesmente entrou no meio da gravação e começou a se envolver".

Ele continuou: "ela encontrou uma forma de se encaixar e dominou a situação, enfrentando Mick e foi muito divertido".

?Hackney Diamonds?

O novo álbum, intitulado "Hackney Diamonds", atualmente lidera as paradas no Reino Unido, superando o resto do Top 10 combinado, levantou o The Mirror. O álbum também marca a primeira colaboração com a lenda dos Beatles, Sir Paul McCartney, após mais de 60 anos na indústria musical.

Keith Richards compartilhou seus sentimentos sobre a colaboração com McCartney, dizendo: "eu senti que era hora, embora John (Lennon) e ele tenham feito algumas harmonias vocais conosco na década de 1960".

Enquanto isso, Richards sugeriu que uma turnê com holograma dos Rolling Stones é "inevitável", mas indicou que talvez não seja sua escolha, mesmo após sua morte.

Ele comentou: "eu quero isso? Agora, isso é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, não vai depender de mim, não é?". O futuro reserva surpresas.