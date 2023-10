Julia Fox homenageia Princesa Diana com corset em Londres

A atriz Julia Fox está em destaque na cena da moda enquanto promove seu novo livro, "Down the Drain". Em sua terceira aparição em Londres, a estrela de "Uncut Gems", aos 33 anos, prestou homenagem à Princesa Diana ao usar um corset estampado com o rosto da falecida princesa, reporta o Page Six.

Para completar o visual, Fox combinou o corset com uma saia de tule branca da Chopova Lowena (no valor de US$1.140) e uma bolsa com a bandeira do Reino Unido.

julia fox wearing a princess diana corset top is so personal to me pic.twitter.com/OuKtLS0gzS — бен (@poshdelrey) October 19, 2023

Ela prendeu o cabelo em um meio-rabo feminino amarrado com laços e acrescentou um par de botas brancas até o joelho para finalizar o visual.

Julia Fox paying tribute to Princess Diana with her latest look in London ❤️ #LisLove pic.twitter.com/XJBqgaYUbH — Lis Lopes (@lislopees1) October 25, 2023

Esta não é a única escolha criativa de Julia Fox ultimamente; há apenas alguns dias, a autora transformou um saco de lavanderia em uma afirmação de moda enquanto estava na capital do Reino Unido.

Durante sua turnê de lançamento do livro, ela também apareceu com uma jaqueta de couro acolchoada com abs embutidos e um par de leggings ousadas com um recorte em formato de coração na parte traseira.

"Down the Drain" está repleto de revelações sobre sua vida antes da fama, sua ascensão à celebridade e seu romance turbulento com Kanye West.

Em uma recente participação no "Drew Barrymore Show" - que viu a apresentadora trocar sua própria roupa por uma réplica da de Fox, incluindo saltos plataforma altíssimos - a ex-dominatrix discutiu seu relacionamento curto com o rapper "Donda".

"Meu filho tem que vir em primeiro lugar. Isso se tornou demais, como se eu não tivesse me inscrito para ter dois bebês, sabe?", explicou, referindo-se a seu filho de 2 anos, Valentino, fruto de seu relacionamento anterior com Peter Artemiev.

"Era tão avassalador e insustentável", ela disse sobre as frequentes ligações de West. "Comprei um par de AirPods para poder usá-los enquanto cuidava das coisas de mãe".

No livro, Fox revela que West ofereceu-se para pagar por uma cirurgia de aumento de seios, afirmando que ela sentia que o relacionamento de um mês era apenas um "truque de publicidade" e que ele a "manipulou" como "sua pequena marionete" contra a ex-esposa Kim Kardashian.