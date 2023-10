Jorge Aragão contra o câncer: remissão completa à vista após última quimioterapia

O cantor Jorge Aragão, aos 74 anos de idade, recebeu uma notícia que encheu seus fãs de esperança e alegria. Após meses de tratamento, Jorge está prestes a concluir seu último ciclo de quimioterapia e já apresenta uma remissão completa do Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer, informa o Observatório dos Famosos.

A notícia foi confirmada pela médica hematologista do artista, Caroline Rebello, em uma entrevista à revista Quem. Ela explicou que Jorge Aragão obteve resultados altamente positivos em seu último exame de Pet-Scan, sinalizando a eficácia do tratamento. O último ciclo de quimioterapia está agendado para o dia 1º de novembro, e após sua conclusão, o cantor terá vencido sua batalha contra o câncer.

Em agosto, Jorge Aragão compartilhou sua jornada de tratamento no programa Fantástico, onde emocionou a todos ao falar sobre a queda de cabelo devido à quimioterapia. Ele descreveu a experiência como um renascimento e destacou a importância de expressar suas emoções durante esse período desafiador.

Tânia Aragão, filha do cantor, também participou da entrevista e destacou o espírito positivo de seu pai, apesar das dificuldades enfrentadas. Ela revelou que a família tem sido um apoio fundamental durante todo o processo de tratamento, ressaltando que Jorge Aragão continuou a compartilhar sua música e alegria mesmo nos momentos mais difíceis.

A luta de Jorge Aragão contra o câncer inspirou muitos e serviu como um lembrete da importância do apoio familiar e da resiliência. Com a remissão completa em vista, os fãs e admiradores aguardam ansiosamente a volta do cantor aos palcos, celebrando sua recuperação e a força que ele demonstrou ao enfrentar essa adversidade.