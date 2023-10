Hailey Bieber revela por que ela e Justin se vestem como "em dois planetas diferentes"

Hailey Bieber abriu o jogo sobre vários aspectos de sua vida, incluindo sua linha de cuidados com a pele e sua vida sob os holofotes com o marido Justin Bieber, em uma nova entrevista publicada na terça-feira pela GQ Hype. Entre os tópicos abordados, Hailey explicou por que ela e seu esposo frequentemente aparecem usando roupas que não combinam.

"É engraçado porque vejo muitas pessoas falando sobre isso", disse a fundadora da Rhode, de 26 anos, à revista, que observou que o casal muitas vezes parece "como se estivessem indo para eventos em dois planetas diferentes".

Recentemente, Hailey apareceu em um evento de lançamento da Rhode usando um glamoroso minivestido vermelho Ermanno Scervino com uma bolsa e saltos na mesma tonalidade vibrante, enquanto Justin apareceu usando moletons cinza e Crocs amarelos.

No ano passado, Hailey usou um blazer recortado da Blumarine com meias até a coxa transparentes em uma festa de tequila de Kendall Jenner; Justin optou por um moletom Drew House e jeans desgastados.

Ordem de arrumação

Hailey revelou que seu marido geralmente se arruma primeiro, o que pode explicar parcialmente por que ela não se veste para combinar com suas roupas supercasuais.

Ela também disse à GQ que "ele pode querer vestir moletons largos para o jantar, e eu posso querer usar um vestido pequeno só porque estou me sentindo assim. Não podemos sentar e planejar: 'e, eu vou usar isso e você vai usar aquilo'".

Quanto ao visual viral dos Crocs de Justin, a amiga de Hailey, Kelia Moniz, disse à GQ Hype: "não era o dia de Justin. Era o dia de Hailey. Ele está lá para apoiar sua esposa, ponto. Mas ele ainda está com estilo, então você não pode odiar o cara".

Além de seu estilo como casal, Hailey também falou com a revista digital Page Six sobre os rumores de gravidez que circularam em torno do famoso casal no último ano.

"Eu não posso estar inchada uma vez e não estar grávida?", ela questionou a publicação, acrescentando que era "desanimador" ler comentários sobre seu corpo.

No entanto, quando um dia decidir ser mãe, ela disse à GQ Hype que mal pode esperar para vestir seu pequeno, talvez até com um macacão "nepo baby" inspirado por sua camiseta viral. "Isso seria genial", comentou ela.