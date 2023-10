Filha de Kurt Cobain e Courtney Love: Frances Bean Cobain, uma vida marcada pela turbulência

Kurt Cobain e Courtney Love deram as boas-vindas a sua única filha, Frances Bean Cobain, cerca de um ano após o início de seu turbulento romance, em 1991. Esta união singular, marcada por altos e baixos, se desenrolou em meio ao tumulto de drogas e alegações de violência doméstica.

Há 31 anos, acontecia o casamento de Kurt Cobain e Courtney Love, em Waikiki, no Havaí. Os líderes do Nirvana e do Hole ficariam juntos até a morte de Kurt, em 1994. Em agosto de 1992, meses após a união oficializada, nasceu a única filha do casal, Francis Bean Cobain. pic.twitter.com/Z7bDEmDSUb — Igor Miranda (@igormirandasite) February 24, 2023

Frances, filha do falecido vocalista do Nirvana e da cantora do Hole, Kurt Cobain e Courtney Love, teve uma vida que não escapou à atenção do público e dos tabloides. Kurt e Courtney se casaram em fevereiro de 1992, e Frances nasceu apenas seis meses depois. Infelizmente, a tragédia pairou sobre a família quando Kurt tirou a própria vida com um tiro na cabeça em abril de 1994, um mês após uma overdose de analgésicos.

No entanto, a vida de Frances Bean Cobain não se limita a sua infância conturbada. Em dezembro de 2009, um juiz concedeu uma ordem de restrição temporária contra sua mãe, Courtney Love, devido a alegações de violência doméstica e comportamento inadequado. Frances também se casou com o músico Isaiah Silva em 2014, mas o casamento terminou em divórcio após uma batalha pelo violão de seu pai, Kurt Cobain.

Segundo o Page Six, Frances teve que superar desafios pessoais, incluindo questões de sobriedade e traumas do passado, antes de encontrar a estabilidade em sua vida. Ela celebrou dois anos de sobriedade em seu aniversário de 30 anos e confirmou seu relacionamento com Riley Hawk, filho do lendário skatista Tony Hawk, com quem se casou em outubro de 2023.

Kurt Cobain and Courtney Love’s daughter, Frances Bean Cobain, has married Tony Hawk’s son, Riley Hawk.



The wedding ceremony was officiated by R.E.M’s Michael Stipe. pic.twitter.com/4GXNp0l2a5 — Pop Base (@PopBase) October 24, 2023

Além de sua vida pessoal, Frances Bean Cobain também é reconhecida por seu trabalho como produtora executiva do documentário "Kurt Cobain: Montage of Heck", que lançou uma visão mais profunda sobre seu pai como pessoa, não apenas como ícone do rock. Frances também é uma artista visual e modelo, controlando os direitos de publicidade do nome e imagem de Kurt Cobain.

A vida de Frances Bean Cobain é uma história de superação e resiliência, que a levou a encontrar a felicidade ao lado de Riley Hawk, enquanto mantém viva a memória de seu lendário pai, Kurt Cobain.