Divórcio difamatório de Lou Ferrigno: acusações de traição

Lou Ferrigno, o icônico Incrível Hulk da TV, está enfrentando um divórcio difamatório que se tornou amargo e público. Sua ex-esposa, Carla Ferrigno, de 74 anos, lançou acusações chocantes de traição e comportamento degradante contra Lou, de 71 anos, alegando que ele manteve um caso com uma amante e a aprisionou em um casamento abusivo após seu diagnóstico de demência. A disputa judicial está deixando ambos os lados humilhados e expondo detalhes íntimos de suas vidas.

Lou-Ferrigno

Imagem: Instagram

Negociações

O divórcio de Lou Ferrigno e Carla Ferrigno se tornou uma guerra brutal e pública, com alegações de traição, abuso e comportamento degradante sendo lançadas de ambos os lados.

A família, que já foi unida, agora enfrenta uma divisão dolorosa. Enquanto as ordens judiciais foram temporariamente suspensas, as negociações estão em andamento em busca de um acordo amigável.

Lou Ferrigno, com sua fortuna avaliada em US$ 12 milhões, está disposto a oferecer uma recompensa considerável para encerrar esse drama, que, segundo ele, é alimentado pela ganância de sua ex-esposa, Carla.

Esta batalha legal se tornou um pesadelo público para ambos, com detalhes íntimos sendo expostos. Enquanto Lou Ferrigno enfrenta a humilhação de acusações de infidelidade, Carla afirma que ele passou a maior parte do tempo com outra mulher, conhecida apenas como Lisa.

Em resposta, Lou alega que cuida de sua esposa, que sofre de Alzheimer, e que as acusações de Carla são motivadas por influência externa, relatou o Radar.

Esta disputa familiar, que lembra o famoso bordão do personagem de Lou Ferrigno, "Hulk smash!", destaca o triste desfecho de um casamento que já foi duradouro. O destino da fortuna de Lou e o bem-estar de Carla estão em jogo enquanto eles buscam uma resolução que ponha fim a esta dolorosa batalha legal.