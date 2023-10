Da Globo ao SBT: Michelle Barros surpreende com projeto secreto no entretenimento

Michelle Barros vai voltar aos holofotes em breve. Depois de ter encerrado o seu contrato com a TV Globo em 2022, a jornalista assinou com o SBT para trabalhar no entretenimento. Ela deve assumir um projeto que ainda não estreou!

A apresentadora, que comandou a transmissão do SBT Folia 2023, retorna ao canal de Silvio Santos para fazer parte do projeto de uma revista eletrônica do canal, ao lado de outros nomes a serem anunciados pelo canal em breve. O novo programa deve contar com Regina Volpato, que também encerrou sua parceria com a TV Gazeta.

“Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!”, comemorou Michelle, que ficou conhecida em jornais da Globo.

Apresentador da Record vai para o SBT?

César Filho finalmente quebrou o silêncio sobre os boatos envolvendo sua suposta ida para o SBT. Ao conversar com o TV Fama, da RedeTV!, o famoso surpreendeu ao confirmar que fica no Hoje em Dia até dezembro deste ano.

“São mais de quarenta anos de carreira. Trabalhei em todas as emissoras do Brasil e hoje estou com um contrato com a emissora mais antiga do nosso país [Record TV], um belíssimo contrato que eu tenho”, afirmou ele.

César Filho está no Hoje em Dia há quase 10 anos (Reprodução/Record TV)

Cotado para voltar à emissora de Silvio Santos para comandar um novo programa ao lado de Regina Volpato, que saiu da TV Gazeta, o jornalista e apresentador do Hoje em Dia negou que foi ao SBT para “saber mais” sobre o projeto matinal.

Para César Filho é “lamentável” que as pessoas acreditem nisso. Segundo ele, os boatos só servem para “prejudicar” sua imagem e carreira na televisão: “Você acha que eu iria, de uma forma amadora, participar de um piloto de um programa sem que ninguém soubesse, escondido?”, disse o famoso ao TV Fama.

Com contrato com a Record TV até o fim de dezembro, César Filho não falou sobre uma possível renovação com a emissora do bispo Edir Macedo. Mas, desmentiu que o quarteto do Hoje em Dia esteja vivendo uma crise nos bastidores.

