Cardi B deixa fãs envergonhados com vídeo "topless" e gera controvérsia

A renomada rapper Cardi B causou alvoroço nas redes sociais ao protagonizar um ousado vídeo "topless" usando apenas uma tanga. Nesta semana, a artista agitou a internet ao compartilhar um clipe no Instagram no qual exibiu sua silhueta curvilínea e muito mais, ao som de música, reporta The Blast.

Cardi B, famosa por sua música e atitude destemida, não poupou na provocação ao mostrar suas tatuagens enquanto informava aos seus 168 milhões de seguidores que estava "ousando". Contudo, a reação do público não foi tão positiva quanto ela esperava. Os leitores do The Daily Mail, por exemplo, parecem chocados e envergonhados com a postagem.

Na gravação, Cardi B dispensou o uso de blusa, usando apenas a tanga nude. De costas para a câmera e próxima a cortinas brancas, a artista ostentou cabelos loiros e ondulados, destacando sua forma curvilínea.

A rapper do sucesso "Press" transformou a cena em uma verdadeira apresentação de "twerk", embora houvesse também um aspecto promocional, já que a legenda "ousada" fazia referência à última faixa de seu marido, Offset.

Embora Cardi B costume despertar a atenção com seus looks reveladores, não faltaram críticas. Comentários negativos de fãs apontam que a artista não é um "bom exemplo para seus filhos e a juventude".

Alguns consideram a atitude "enjoativa e repugnante", lamentando o estado atual da sociedade. Outros a acusam de buscar desesperadamente atenção.

No entanto, as críticas não parecem abalar Cardi B, que continua colhendo os frutos de seu sucesso. Além de sua música de sucesso, ela está lucrando com a SKIMS, marca da empresária Kim Kardashian, estimando-se que tenha gerado cerca de US$ 4 milhões para a empresa com sua campanha.

A rapper também se declarou fã da coleção de algodão da SKIMS, elogiando sua sensualidade e conforto. Ela afirmou que mal pode esperar para usar as novas cores e estilos no dia a dia.

Apesar das críticas, nem todos reagiram negativamente ao vídeo ousado. Alguns elogiaram sua aparência e seu orgulho em suas habilidades de dança. No entanto, esses comentários favoráveis foram a minoria diante de uma enxurrada de críticas.

Em suma, Cardi B continua sendo uma figura polarizadora, provocando discussões e gerando controvérsias com suas ousadias. Enquanto alguns a aplaudem por sua confiança e sucesso, outros a criticam por suas escolhas. Ela, no entanto, parece determinada a continuar trilhando seu próprio caminho, independentemente das opiniões alheias.