A Fazenda: Fora do reality, expulsão de Rachel foi celebrada por Simioni; você viu?

Kamila Simioni está fora de A Fazenda 15, mas antes de sair com uma das maiores rejeições do público que assiste ao reality show, a famosa empresária resolveu falar sobre a expulsão de Rachel Sheherazade do programa.

Sem saber que ela também estava na mira do público, que pedia a sua expulsão pelas redes sociais, a peoa fez uma confissão daquelas. Durante uma conversa com Tonzão, ela deu “graças a Deus” pela saída da jornalista de A Fazenda.

Rivais dentro do reality show rural, Simioni deixou claro que não iria esconder que estava feliz com a saída de Rachel do programa: “Você não olhou para o céu e pensou: ‘eu sei que foi você Deus. É Deus! É grandão!’ Não tem explicação para o que aconteceu”, disparou. “A gente era o único que conseguia debater no mesmo nível dela”, completou Tonzão.

A saída de Simioni de A Fazenda

Kamila Simioni já faz parte do grupo de ex-peoas que, fora de A Fazenda, terão que resolver a questão do cancelamento virtual. Eliminada com 8,88% dos votos do público, a influenciadora digital foi alvo de muitas críticas e até pedidos de expulsão do reality show ao ser acusada de importunação sexual durante uma festa.

Simione caiu na roça de A Fazenda 15 ao sobrar no resta um, deixando de ser salva por suas aliadas. Porém, nas redes sociais, a hashtag “fora Simioni” ganhava cada vez mais força a cada conflito e história que a famosa contava dentro da sede.

Kamila Simioni até tentava cativar o público que acompanha o reality show rural, mas no X, antigo Twitter, fãs fizeram um multirão pedindo que a peoa não continuasse no jogo. O cancelamento foi tão grande que durante a primeira parte da formação da roça, nesta terça-feira (24), foi criada a hashtag Record apoia assédio na rede social.

