Sheryl Crow: "estar no Rock & Roll Hall of Fame é como uma indicação ao Oscar"

Sheryl Crow, aclamada vencedora de nove prêmios Grammy, está prestes a deixar sua marca no clube mais prestigioso da música, o Rock & Roll Hall of Fame. Para essa artista icônica, a honra não se resume apenas ao reconhecimento no mundo do rock and roll, mas também a impressionar seus filhos adolescentes, de acordo com o NYPost.

"Meus filhos são adolescentes, e eu definitivamente não sou legal para eles no momento", compartilha Crow. "Mas eu direi que meu filho de 13 anos, Levi, que é um viciado em esportes, disse: 'oh, o Rock & Roll Hall of Fame - é como o Hall da Fama do Beisebol ou o Hall da Fama do Futebol Americano?' E eu disse 'sim, é mais ou menos isso'. E ele concordou com a cabeça de forma bastante aprovadora. Então, por um momento, eu me senti meio legal".

Crow, frequentemente associada a sucessos como "All I Wanna Do" e "If It Makes You Happy", se juntará a lendas da música no Barclays Center, em Brooklyn, no dia 3 de novembro, marcando 30 anos desde seu álbum multiplatinado "Tuesday Night Music Club", de 1993.

"É muito surreal", diz Crow, 61 anos, sobre sua indicação. "Quer dizer - e isso não é uma crítica ao hall da fama do rock - isso realmente não estava no meu radar antes das nomeações serem anunciadas em fevereiro. E quando fui nomeada, odiei a sensação de esperar para ser aceita. É uma coisa estranha. Acho que é como ser nomeada para um Oscar, você se sente muito honrada. E então você se pergunta, 'meu Deus, por que eu quero tanto ganhar?'".

Os colegas de Crow que serão incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll incluem Kate Bush, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine e The Spinners. Crow expressou sua empolgação por compartilhar a mesma classe com Kate Bush, uma música que a inspirou com sua arte alternativa e pop.

Tendo abraçado a música country em sua carreira, Crow também está emocionada por ser incluída ao lado de Willie Nelson, a quem considera uma pedra basilar de sua jornada.

Carreira musical

A carreira de Crow conheceu um sucesso notável, com seu álbum de estreia de 1993 "Tuesday Night Music Club" rendendo a ela três prêmios Grammy, incluindo Gravação do Ano por "All I Wanna Do" e Melhor Artista Revelação. Crow reconhece o alcance global de sua música, com sucessos como "All I Wanna Do" levando-a a diferentes cantos do mundo, transcendendo barreiras de idioma.

Antes de sua ilustre carreira solo, Crow trabalhou como vocalista de apoio para o Rei do Pop, Michael Jackson, em sua turnê "Bad", de 1987 a 1989. Crow descreve a experiência como transformadora, afirmando: "aprendi muito e me sinto extremamente abençoada por ter tido a oportunidade de fazer parte disso".

Apesar de ter afirmado anteriormente que "Threads" seria seu último álbum de estúdio, Crow mudou de ideia, com novas músicas no horizonte. Ela revelou: "escrevi algumas músicas há alguns meses e não consegui parar, então estou me preparando para lançar um novo trabalho".

A indicação de Sheryl Crow no Rock & Roll Hall of Fame não é apenas uma celebração de sua notável carreira, mas também um motivo de orgulho para seus filhos adolescentes, que agora veem sua mãe como "meio legal" por sua futura conquista. Com um legado de sucessos e uma paixão duradoura pela música, a jornada de Crow está longe de terminar, e seus fãs aguardam ansiosamente seu novo trabalho.