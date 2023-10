Sensitiva prevê a chegada de um bebê para Larissa Manoela e alerta outros casais famosos

A numeróloga Márcia Sensitiva fez uma nova onda de previsões para os casais famosos mais queridinhos, e polêmicos, do momento. Em meio a uma onda de separações entre os famosos, ela garantiu que dois casais devem chegar ao fim em breve, enquanto outros dois têm tudo para dar certo e com direito a bebê a caminho.

Durante a entrevista de Márcia Sensitiva ao programa ‘Fofocalizando’, do SBT, a numeróloga comentou sobre um dos relacionamentos mais polêmicos do momento: o do jogador de futebol Neymar com Bruna Biancardi.

Segundo ela, o futuro dos dois não deve ser junto, principalmente por conta das revelações envolvendo traições por parte do jogador. “Dificilmente eles ficam juntos. Ele nasceu traindo, né? Um homem bonito e rico, coitado. Como ele diz não? Infelizmente, já fiz a numerologia e não vejo os dois juntos”.

Neymar e Bruna recentemente deram as boas-vindas à filha Mavie, e no momento seguem juntos mesmo em meio a novas polêmicas envolvendo a conduta do jogador.

Quem também não deve ter um relacionamento duradouro é a atriz Carla Dias, que recentemente reatou seu relacionamento com o noivo Felipe Becari. “Se reataram, vão desatar. Já era, porque não existe mais a chama do amor como deveria”, crava a numeróloga.

Bebê a caminho?

Se por um lado as previsões não são boas para Carla Dias e Neymar, outros dois casais queridinhos do público terão um destino diferente, e mais agradável.

Segundo Márcia, Larissa Manoela e André Luiz Frambach devem ficar juntos por muito tempo, e dentro de alguns anos podem até mesmo aumentar a família.

“Eu vejo, sim. Acho que ela é feliz, sim, ela não tá louca. Vejo eles morando juntos, mas não vejo bebê agora, não. Deve demorar uns dois anos”.

Já para o casal Ana Castela e Gustavo Mioto, as previsões também são boas e tem altas chances de dar certo. “70% de chances de dar certo casamento e filho. Não é 100%, mas é bastante, 70% é bastante. Tinha gente interferindo, mas eles botaram pra correr. Ele quer muito”, finaliza a sensitiva.

