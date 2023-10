São Paulo ganha evento temático de ‘Loki’ promovido pela Marvel e Iron Studios; saiba como participar

Chegou a vez dos fãs do deus da trapaça! Promovido pela Marvel Brasil e Iron Studios, São Paulo ganha um evento temático de ‘Loki’ no próximo sábado (28), a fim de reunir diversos admiradores do universo para aproveitar os espaços e atrações relacionadas à produção.

Haja vista a exibição dos últimos episódios da nova temporada de ‘Loki’, presente apenas no Disney+, o evento da série será aberto ao público no fim de semana, das 13h às 19h, na Limited Edition Collectibles Store.

A loja da Iron Studios, presente na Rua da Consolação, 2.753, contará com o ambiente completamente tematizado, incluindo o interior do espaço até a fachada com elementos do deus da trapaça.

A programação especial também contará com a presença de Marcio Hum, criador da MiniCo, que fará ilustrações ao vivo, meet and greet com cosplays oficiais de Loki, quizzes valendo brindes e um concurso de cosplay temático de “Qual é a melhor variante?” e outras ativações e dinâmicas.

Os fãs do universo presentes no evento também poderão conhecer as coleções da Iron Studios, que são expostas no espaço.

Informações gerais

Serviço

Data: Sábado, 28 de outubro

Horário: 13h00 às 19h00

Local: Limited Edition Collectibles Store

R. da Consolação, 2753 - Jardins, São Paulo - SP, 01416-001

Programação

*sujeita à alteração

13h às 19h00: Marcio Hum (criador da MiniCo) desenhando ao vivo. Nas compras acima de R$ 100 na loja de qualquer item Disney ou Marvel, você ganha uma ilustração do criador da MiniCo.

14h00: Meet & Greet com os cosplays oficiais de Loki

14h às 15h30: Quiz sobre Loki

17h00: Concurso Cosplay - Qual a melhor variante?

