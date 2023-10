Rodrigo Hilbert compartilha clique com a filha Maria

Rodrigo Hilbert, conhecido por suas múltiplas habilidades na televisão e nas redes sociais, emocionou seus fãs ao compartilhar um adorável momento de carinho com sua filha Maria Manoela, de apenas 3 anos. A imagem, publicada em seu Instagram, captura um momento de pura ternura entre pai e filha, enquanto desfrutam de um refrescante sorvete sob o Sol.

O apresentador, casado com a também celebridade Fernanda Lima, presenteou seus seguidores com um vislumbre de sua vida familiar e o carinho que ele nutre por sua filha. Sentados em um gramado de um parque, Rodrigo e Maria Manoela desfrutam de um sorvete, marcando o fim de um dia repleto de brincadeiras e diversão.

Hilbert expressou seu amor e alegria na legenda da foto, escrevendo: "depois de um dia inteiro brincando, o sorvete foi liberado". As palavras cativaram seus seguidores, que se deleitaram com o doce momento compartilhado.

Mas a doçura não parou por aí. Rodrigo Hilbert ainda encontrou espaço para mandar uma mensagem carinhosa para sua esposa, Fernanda Lima. Com um toque de humor, ele brincou: "amor, nós não comemos muito [sorvete]". Esse gesto carinhoso e descontraído do apresentador é um exemplo de como a família Hilbert-Lima encanta a todos com sua proximidade e cumplicidade.

Segundo o Observatório dos Famosos, o registro não apenas ilustra a adorável conexão entre pai e filha, mas também ressalta a importância de momentos simples e afetuosos na vida agitada das celebridades.

Rodrigo Hilbert, conhecido por sua versatilidade, consegue equilibrar sua carreira na mídia com a dedicação à sua família, inspirando muitos de seus seguidores a valorizar os pequenos momentos de amor e felicidade na vida cotidiana.