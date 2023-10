Remake de Renascer: a importância do Bumba Meu Boi na adaptação de 2024

As gravações de Renascer em Ilhéus, na Bahia, seguem a todo vapor. Mas, antes dos trabalhos do remake começarem efetivamente, parte do elenco já estava no sul do estado para participar de um workshop com o Bumba Meu Boi.

Mesmo com um olhar mais atual, a adaptação de Bruno Luperi na obra de Benedito Ruy Barbosa continua focada naquilo que fez sucesso e nas raízes e tradições do Brasil. Afinal, na primeira fase, o destaque será esse, além da história de amor do protagonista.

“É um privilégio estar aqui na minha terra e poder viver toda essa potência que é o bumba e a cultura popular. É o meu papel enquanto artista voltar aqui e fazer parte desse mundo real e único do nosso folclore. E que é daqui, de Ilhéus!”, comentou Fábio Lago, que é natural de Ilhéus.

Remake de Renascer: Humberto Carão e Duda Santos gravam na Bahia (Reprodução/Instagram)

Para o famoso, levar a cultura da Bahia para o horário nobre da Globo é algo fundamental: “Estou vivendo uma experiência inesquecível. Que o bumba nos norteie esta festa com alegria, brincadeira e leve isso para a novela e para os olhares dos brasileiros”.

Descubra o dia exato da estreia da adaptação em 2024

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

Remake de Renascer: Atriz Chica Xavier interpretou Inácia na versão original (Divulgação/Globo)

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

