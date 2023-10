Remake de Elas por Elas: 4 gafes de Carol no primeiro encontro; você nem percebeu

Nesta semana, o remake de Elas por Elas exibiu o primeiro encontro de Carol (Karine Teles) e Ulisses (Chao Chen), mas nem tudo foi perfeito e até o primeiro beijo do novo casal, a protagonista cometeu algumas besteiras. Confira a lista com as 4 gafes deste primeiro date!

Carol fala muito do ex

Remake de Elas por Elas: Alexandre Borges será o novo amor de Taís (Divulgação/Globo)

Até onde sabemos, Carol não fala muito sobre a vida privada. No entanto, ao convidar o professor para tomar um vinho em sua casa, ela acaba falando demais de Pedro (Alexandre Borges).

Entre uma taça e outra, a protagonista do remake de Elas por Elas mostra toda sua revolta, mas o personagem de Chao Chen tenta acalmar e diz que o homem “não sabe o que perdeu”. Ele ainda enche Carol de elogios: “Você é uma mulher incrível, sensual, gata”.

Ele não é gay?

Remake de Elas por Elas: Carol diz que Ulisses é gay (Reprodução/Globo)

Durante o primeiro encontro, a protagonista vivida por Karina Teles confessa que achava que o colega de trabalho era gay. Mas, após tentar tirar Ulisses do armário, ela é surpreendida com uma declaração de amor.

No entanto, ela não entende e diz que é muito bom ter o professor como amigo. Ele fica chateado e rebate a fala: “Não é a primeira vez que você fala de mim de um jeito que eu não entendo”.Por fim, ela chama Ulisses de “amigo gay”, seguindo as conclusões tiradas por Wanda (Magda Gomes).

Carol briga logo no primeiro date

Remake de Elas por Elas: Carol finalmente encontra um amor (Divulgação/Globo)

Após tal afirmação, o educador de Elas por Elas diz que não é gay, deixando a protagonista da novela muito assustada e envergonhada.

Depois de uma pequena discussão, ele não descansa e revela que sempre foi apaixonado por Carol e manda a real: “Agora mesmo, tô louco pra te beijar”, dispara o professor.

Carol tenta despistar

Remake de Elas por Elas: Mesmo após as quatro gafes, Carol e Ulisses se beijam (Reprodução/Globo)

Na cena, a protagonista de Karina Teles diz que também gosta muito dele, mas arruma um problema: “Nós somos colegas de trabalho. Pode pegar mal na universidade, na equipe”. Mas, Ulisses diz que ninguém precisa saber do romance e eles se beijam.

