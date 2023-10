Paulo André revela razão pessoal para abandonar prova no Pan

Paulo André, ex-participante do Big Brother Brasil e atleta, que recentemente desistiu do treinamento para a prova de revezamento dos Jogos Pan-Americanos no Chile, abriu o jogo nas redes sociais nesta semana. Ele se pronunciou em resposta aos comentários ofensivos que o alvejaram após sua saída, mas a revelação mais impactante estava relacionada à saúde de seu filho.

Paulo André desabafou sobre as razões por trás de sua decisão de abandonar a preparação para a prova no Pan-Americano, após receber críticas na internet. Em um emocionante relato compartilhado em suas redes sociais, o ex-BBB revelou que o motivo por trás de seu afastamento estava ligado à saúde de seu filho, apelidado carinhosamente de P.azinho, que necessitará de uma nova cirurgia.

Paulo André enfatizou a importância de esclarecer a situação, destacando que sua prioridade absoluta é o bem-estar de seu filho. Ele admitiu que a situação o abalou profundamente, o deixando incapaz de se concentrar no treinamento, o que o levou a tomar a difícil decisão de retornar para casa.

Este não é o primeiro desafio de saúde enfrentado pelo P.azinho, que já passou por uma cirurgia de correção intestinal quando ainda era recém-nascido. Apesar de toda a pressão e os comentários negativos, Paulo André escolheu colocar sua família em primeiro lugar, ressaltando que a cirurgia, embora necessária, apresenta pouco risco e que seu filho estará bem, conclui o Observatório dos Famosos.