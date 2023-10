Paula Braun recebe elogios ao mostrar beleza natural

A atriz Paula Braun, que esteve ausente da televisão desde o término da novela "Cara e Coragem", da Rede Globo, deixou seus seguidores impressionados ao compartilhar uma foto exibindo sua beleza natural.

A imagem, publicada em seu perfil do Instagram, revela Paula sem maquiagem ou filtro de imagem, o que rendeu elogios e mensagens de apoio de seus admiradores.

Na legenda da foto, Paula refletiu sobre sua jornada de vida, compartilhando uma mensagem inspiradora. "Um post raro. Sem pós, sem filtro, sem maquiagem. Eu, minhas rugas, minha história (e dermatologia). 44 anos sendo feliz e sofrendo, caindo e me erguendo, seguindo. Se mostrem. Não desapareçam. Não deixe que te apaguem. Bora", escreveu Paula, inspirando muitos seguidores.

Diversos internautas elogiaram a coragem e a autenticidade da atriz nos comentários. A atriz Beth Goulart expressou: "linda", enquanto Aline Borges observou: "ainda mais linda!!! A beleza natural me interessa bem mais… Parece que a gente vê um tanto mais de alma." Outros seguidores usaram palavras como "maravilhosa," "inspiração" e "lindíssima" para descrever Paula Braun.

No dia 17, Paula Braun compartilhou momentos de lazer durante suas férias no Pará. Ela aproveitou um dia de sol na Ilha do Combu, ao lado de amigos, e compartilhou fotos de seu bronzeado e mergulhos em um rio.

Em suas palavras: "foi lindo. E é claro que nos momentos breves de folga no meio da loucura que é estar em turnê a gente aproveita o rio e as delícias desse país imenso, plural, quente e belíssimo."

Paula Braun continua a encantar seus seguidores, não apenas com sua atuação, mas também com sua autenticidade e alegria de viver, inspirando a todos a abraçar a beleza natural e a jornada da vida com confiança, conclui a Caras.