Kylie Jenner exibe nas redes sociais sua decoração de outono

Nesta semana, a estrela das Kardashians Kylie Jenner compartilhou uma série de fotos tiradas ao longo de outubro que revelaram as atividades da estação festiva que ela tem desfrutado nas últimas semanas.

Em uma das fotos, ela revelou a divertida exposição de abóboras que montou do lado de fora de sua casa em Los Angeles, incluindo uma com estrelas e uma lua esculpidas nela. A outra abóbora, com um sorriso de jack-o'-lantern tradicional, parecia estar piscando.

A estrela de reality colocou mais abóboras de diferentes formas e tamanhos atrás das entalhadas e também adicionou crisântemos e luzes cintilantes para amarrar toda a decoração.

jenner

Também incluídas na série de fotos estavam vários momentos que Jenner capturou ao longo do mês, incluindo uma imagem de biscoitos em forma de abóbora e fantasma, e uma foto tirada em uma plantação de abóboras.

A magnata da maquiagem também incluiu uma imagem de seus filhos se divertindo com artesanato na festa anual de decoração de abóboras de sua irmã Khloé Kardashian. O evento contou com a presença da filha de Jenner, Stormi Webster, de 5 anos, que ela divide com seu ex, Travis Scott. Jenner e Scott também são pais do filho Aire, de 18 meses.

Além de desfrutar das festividades de outono, Jenner recentemente comemorou o 43º aniversário de sua irmã mais velha, Kim.

Na íntima festa de jantar realizada no Funke em Beverly Hills, Jenner foi vista posando ao lado de Kim e de sua mãe Kris, junto com suas irmãs Khloé e Kendall. Sua outra irmã, Kourtney, que está esperando um menino com o marido Travis Barker, estava em repouso na cama e não pôde comparecer ao evento.

Hailey Bieber, Kimora Lee Simmons, Lauren Sánchez e Ivanka Trump estavam entre os outros convidados que compareceram à festa de aniversário, de acordo com a People.

Após o evento de celebração, Kim compartilhou uma postagem no Instagram que incluía fotos dela posando com suas irmãs e amigas.

"Tão abençoada por ter acertado na loteria de amigas! Eu nunca poderia ter sonhado que seria tão sortuda a ponto de chamar essas garotas de amigas ✨ obrigada por todo o amor de aniversário ❤️", escreveu na legenda, acrescentando: "e Kourt, estarei pulando na cama com você na próxima semana para o nosso piquenique de repouso na cama 🎂".