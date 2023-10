John Stamos confessa "sentimento de emasculação" durante casamento

O ator John Stamos abriu o coração sobre o que descreveu como um sentimento de "emasculação" durante seu casamento com a renomada modelo e atriz Rebecca Romijn. Stamos compartilhou suas emoções em uma entrevista no programa "The Howard Stern Show" da SiriusXM, admitindo que sua carreira estava em segundo plano enquanto a carreira de Romijn decolava. Um relato sincero sobre os desafios que enfrentou durante esse período, de acordo com PageSix.

John Stamos não poupou elogios à sua ex-esposa, Rebecca Romijn. Ele destacou o quão talentosa ela era e expressou sua alegria em apoiar o sucesso dela. O ator reconheceu que, durante o casamento, ele negligenciou sua própria carreira. Ele viu a ascensão de Romijn ao estrelato enquanto a sua própria trajetória profissional ficava em segundo plano.

Na época, Stamos havia encerrado seu papel na popular série "Full House" três anos antes e tomou a decisão consciente de direcionar os holofotes para a carreira de sua esposa.

"Eu disse, 'sabe de uma coisa? Eu já tive bastante fama, estou bem. Vamos focar nela.' E eu adorava assistir a isso. Acho que ela superou a minha carreira", disse o ator.

No entanto, Stamos admitiu que, naquele momento, estava dedicando apenas cerca de "50%, 60%" de esforço em seu casamento e carreira. Ele percebeu que, se tivesse se esforçado mais, sua vida poderia ter sido muito melhor.

Apesar dos desafios enfrentados, Stamos, hoje com 60 anos, acredita que seu relacionamento com a ex-modelo da Victoria's Secret, que tem 50 anos, não estava destinado a durar para sempre. O casal ficou noivo em 1997 e se casou no ano seguinte, mas Stamos entrou com o pedido de divórcio em agosto de 2004.

Livro

Stamos, que tem promovido seu livro de memórias "If You Would Have Told Me", admitiu recentemente em uma entrevista à People que chegou a considerar Romijn como "o diabo" durante o divórcio.

"Eu simplesmente a odiava", disse ele à revista na semana passada. "Eu não conseguia acreditar o quanto a odiava, e isso arruinou minha vida".

No entanto, ele agora reconhece sua própria parcela de responsabilidade no término do relacionamento. "Você começa a pensar, é como se dissesse, 'oh, ela não era o diabo. Talvez eu tenha tanta culpa quanto ela'", disse Stamos.

O ator também destacou que a percepção pública foi que Romijn o deixou devido ao sucesso de sua carreira em contraste com a dele, embora ele não a culpe por isso.