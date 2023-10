João Guilherme desabafa: "ainda não encontrei uma namorada"; Maisa Silva reage com humor

João Guilherme, conhecido ator e ex-namorado de Larissa Manoela, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta semana. Em um tweet, ele revelou sua frustração em relação ao status de solteiro, declarando: "8h e eu não entendo como até hoje não arrumei uma namorada para me amar e vice-versa". O desabafo foi recebido com surpresa e curiosidade pelos fãs.

8:00 DA MANHÃ E EU NÃO ENTENDENDO COMO ATÉ HOJE EU NÃO ARRUMEI UMA NAMORADA P ME AMAR E VICE-VERSA, PQP — J҉ (@Joaoguiavila) October 24, 2023

O ator, que atualmente está trabalhando com Maisa Silva na série "De Volta aos 15", fez o comentário de maneira descontraída, pedindo em tom humorado que alguém lhe concedesse um relacionamento amoroso. Seus seguidores rapidamente se envolveram na conversa, oferecendo conselhos e mensagens de apoio.

?¿? a gnt tá no trabalho da um 10 — +a (@maisa) October 24, 2023

Kkkkkkkk já já eu vou lá no camarim zoar esse: https://t.co/BU1uR5ApaP — +a (@maisa) October 24, 2023

No entanto, a reação mais notável veio de sua colega de elenco e amiga, Maisa Silva. Em resposta ao desabafo de João Guilherme, Maisa brincou e pediu para que ele se concentrasse mais no trabalho e nas gravações da série, mostrando seu apoio de maneira descontraída.

Vale ressaltar que, mesmo que já tenham circulado rumores no passado sobre um possível envolvimento amoroso entre João Guilherme e Maisa Silva, a jovem atriz negou categoricamente qualquer relação romântica entre eles. Ela enfatizou que os dois são, acima de tudo, amigos e colegas de trabalho.

Este episódio, que mistura humor, amizade e um toque de mistério, certamente cativou a atenção dos fãs e das redes sociais. Acompanharemos atentamente as próximas atualizações sobre a vida amorosa do ator João Guilherme e suas interações com Maisa Silva, conclui o Observatório dos Famosos.