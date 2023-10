Em conversa com a filha divulgada na noite da última quarta-feira (25) nas redes sociais, Bela Gil disse estar orgulhosa pela orientação sexual da filha.

Tudo começou após uma conversa com Flor Gil, de 15 anos, no WhatsApp. A adolescente perguntou para a mãe “E se eu repostar nos Stories?”, em relação a um print retirado do X (Twitter) em que diz “Fico ofendida quando me chamam de hétero”.

Bela comenta: “Se você sentir que sim, posta!”, e em seguida questiona a filha sobre a sua orientação sexual, perguntando se ela é pan (pansexual).

LEIA TAMBÉM: Danilo Gentili desobedeceu os médicos ao descobrir espectro autista; entenda

Flor responde dizendo que não, que acha que é lésbica. “Acho que não, mami. Acho que na real mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay”.

Filha de Bela Gil diz que fica ofendida quando a chamam de hétero mãe responde: “É orgulho que fala?” Imagem: reprodução redes sociais (@belagil)

Bela Gil compartilhou a conversa em sua rede social, dizendo estar orgulhosa da filha. “É orgulho que fala?”, escreveu a filha de Gilberto Gil.

Bela Gil já assumiu ser sapiossexual

Quase um ano atrás, em novembro de 2022, Bela Gil assumiu ser sapiossexual. “Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas”, diz Bela Gil na época, em entrevista ao programa ‘Mil e uma tretas’ no YouTube.

Já em março deste ano, ela voltou a dar mais explicações sobre sua sexualidade e sobre o termo. “Sapiossexual é uma pessoa que se apaixona pela inteligência, pela forma de pensar, pela conversa que a gente tem com outras pessoas, isso realmente me atrai. A beleza tem o seu lugar, mas não é importante para mim, é secundária. Um relacionamento só se sustenta se tem uma boa conversa.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ A Fazenda: Kamila Simioni fica com a pior rejeição do público até agora

⋅ Kauan, da dupla com Matheus, é hospitalizado e submetido a cirurgia de emergência

⋅ Famosa em destaque: o que a irmã de Patrícia Poeta prepara aos finais de semana