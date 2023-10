Famosa em destaque: o que a irmã de Patrícia Poeta prepara aos finais de semana

Paloma Poeta é um dos principais nomes da Record TV e prova disso é que a famosa vai ganhar um programa para chamar de seu aos finais de semana. Pelas redes sociais, a irmã de Patrícia Poeta revelou que vem novidade por aí.

Trilhando o mesmo caminho da apresentadora do Encontro, na TV Globo, Paloma deixa o jornalismo e assume um programa de entretenimento. Mas, a novidade é local, apenas para o Rio de Janeiro, e se chama Rio Bom Demais: “Preparados para mergulhar na maravilha carioca?”, questionou a famosa.

Segundo a jornalista, que é casada com um diretor de jornalismo da Record TV no Rio de Janeiro, o programa semanal vai unir música, informação e histórias emocionantes a respeito da cidade maravilhosa.

Porém, diferente de Patrícia Poeta, que apresenta um programa diário e matutino na TV Globo, sua irmã estreia neste sábado (28), nas tardes da Record. O Rio Bom Demais vai ao ar às 13 horas, escapando da concorrência com o É de Casa, na concorrente.

Patrícia Poeta perde briga no tribunal

O processo movido por Patrícia Poeta contra o colunista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!, chegou ao fim. Segundo a juíza Ana Claudia dos Santos Sillas, as falas ditas pelo jornalista no programa A Tarde é Sua não podem ser vistas como calúnia, injúria ou difamação.

Patrícia Poeta terá que enfrentar Alessandro Lo-Bianco na Justiça (Reprodução/Globo)

Com isso, a apresentadora do Encontro perdeu o caso e o colunista do programa apresentado por Sônia Abrão foi absolvido sumariamente. Ainda de acordo com a jurista, o processo movido pela apresentadora do Encontro poderia configurar no “silenciamento” da atividade jornalística.

Patrícia entrou com uma ação contra o colunista Alessandro Lo-Bianco, onde pediu uma indenização financeira e uma condenação por injúria. Segundo a contratada da TV Globo, o jornalista que faz parte da bancada do A Tarde é Sua, na RedeTV!, fez uma certa perseguição e criou mentiras sobre os bastidores do matinal.

