Ex de Travis Kelce: terapia é âncora diante do romance de Taylor Swift e jogador da NFL

Kayla Nicole, previamente reconhecida por seu relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce, revelou recentemente como a terapia desempenhou um papel crucial na sua capacidade de lidar com a atenção intensa da mídia em relação ao novo romance entre a estrela da NFL e Taylor Swift.

000-132

Imagem: Twitter

Em uma entrevista à revista People, Nicole explicou como a terapia a auxiliou na superação da dolorosa "grande separação" do tight end do Kansas City Chiefs. Ela admitiu que, embora aparentasse estar em boa forma física, estava enfrentando desafios emocionais significativos.

Ressaltou a importância de cuidar da saúde mental, destacando que estar fisicamente saudável não é suficiente se não se estiver bem mentalmente.

000-133

Imagem: Instagram

Aos 31 anos, Nicole também ofereceu conselhos ao seu eu do passado, instando-a a se preparar para o frenesi midiático que envolve o relacionamento entre Kelce e Swift. O casal confirmou os rumores de namoro em setembro, tornando-se alvo constante de notícias e atenção nas redes sociais desde então.

0000

Imagem: Instagram

Embora Nicole tenha mantido a maior parte dos seus pensamentos sobre o relacionamento em sigilo, ela deixou de seguir Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes, no Instagram, após Mahomes ser fotografada em uma noite de garotas com Swift e seus amigos famosos em Nova York. Nicole também compartilhou mensagens enigmáticas sobre a sua jornada de superação nas redes sociais.

0000-1

Imagem: Twitter

Nicole lançou uma carta aberta, dirigida "especificamente às mulheres negras", na qual abordou as reações e críticas que enfrentou devido ao altamente divulgado relacionamento de seu ex-namorado com a sensação pop.

Ela incentivou suas seguidoras a preservarem a sua dignidade e a evitarem se envolver em controvérsias, enfatizando o poder do silêncio perante a crítica.

A jornada de Nicole após o término do relacionamento e a atenção midiática que a rodeou destaca a importância de cuidar da saúde mental e de encontrar maneiras de lidar com a pressão da mídia e do público em relacionamentos amplamente divulgados. Nicole encontrou apoio na terapia e compartilhou a sua experiência para auxiliar outros que enfrentam desafios semelhantes.