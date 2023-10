Este é o mais assustador filme de terror que promete deixar você acordado à noite

Com o Halloween virando a esquina, os fãs de terror estão procurando o filme perfeito de arrepiar para assistir e este promete dar aos espectadores noites sem dormir. Aprovado por críticos e até pela ciência, é um filme que mudará completamente a forma como você consome entretenimento de terror.

Trata-se de Sinister, do diretor Scott Derrickson, lançada em 2012 e, apesar de gostos serem diferentes quando se trata de cinema, contém todos os elementos para te assustar, acelerar o seu coração dar pesadelos à noite.

Do que trata Sinister e por que é o filme mais perturbador?

'Sinister' O filme tem sido classificado como o mais assustador (Lionsgate)

Ellison (Ethan Hawke) é um escritor de sucesso que, por acaso, encontra fragmentos de filmes de cinema na sua própria casa. Depois de analisá-los, ele acredita que pode desvendar como e por que uma família morreu anos atrás na sua própria casa. Ele vai descobrir pistas horríveis do que pode ter causado a tragédia, colocando ao mesmo tempo toda a sua família em perigo", diz a sinopse oficial.

Protagonizada por Ethan Hawke como Ellison Oswalt, autor de crimes reais, ‘Sinister’ acompanha a família de Ellison enquanto se mudam para uma nova casa. No sótão, Ellison descobre uma série de antigas imagens em Super 8 mm mostrando vários horríveis assassinatos. À medida que Ellison mergulha no mistério por trás dos vídeos, sem saber, ele transforma sua família no próximo alvo de um demônio mortal.

Após o seu lançamento, Sinister tornou-se um sucesso de bilheteria arrecadando 82,5 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento de apenas 3 milhões de dólares.

Como resultado, teve uma sequência (Sinister 2) em 2015, dirigida por Ciaran Foy em vez de Derrickson, embora ele tenha voltado a participar no roteiro. Apesar do filme não ter conseguido impressionar os críticos devido ao excesso de sustos, a primeira parte não perdeu seu charme nem classificação como "o mais assustador do gênero".

De acordo com um estudo realizado pela Broadband Choices (através da Forbes), intitulado Science of Scare Project, 50 pessoas de diferentes idades foram designadas para assistir mais de 100 horas de filmes de terror. Acompanhando suas frequências cardíacas, a consultoria conseguiu determinar, a partir de uma amostra de 50, as 35 filmes mais assustadores já realizados e Sinister liderou a lista.

Os resultados mostraram que a frequência cardíaca média em repouso foi de 65 batimentos por minuto, e durante Sinister, aumentou para 86 BPM. Tanto Derrickson quanto Cargill compartilharam o estudo e disseram: "Curiosamente, os distribuidores britânicos de Sinister organizaram vários eventos pré-lançamento em torno desta ideia, nos quais fizeram com que profissionais médicos medissem sua frequência cardíaca e pressão arterial enquanto assistiam ao filme".

O segundo colocado foi o filme Insidious, seguido por The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent e The Visit nos dez primeiros lugares.