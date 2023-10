Escândalo de dublagem do Milli Vanilli: "eles mataram meu cara"

Há um momento comovente no novo documentário "Milli Vanilli", que estreou na Paramount + na terça-feira (24/10), quando Fab Morvan recorda uma das últimas vezes que viu seu parceiro de "Girl You Know It's True", Rob Pilatus, antes de sua morte por overdose acidental, em 1998.

Imagem: Divulgação Documentário

Eles eram sensações da MTV, com hits no topo das paradas em 1989, mas o sucesso veio com um custo alto. O escândalo de dublagem que forçou a dupla a devolver o Grammy de Melhor Artista Revelação que ganharam em 1990 marcou o fim de uma era de glória para o Milli Vanilli.

"Vejo um cara tropeçando no caminho", diz Morvan, lembrando aquele momento. "Enquanto ele estava caindo, seu corpo virou e eu olhei em seus olhos e pensei, 'oh meu Deus, isso não é verdade.' Estou olhando para Rob Pilatus".

A dupla era um fenômeno musical, mas a revelação de que eles não cantavam uma nota em seu álbum de estreia abalou a indústria e suas vidas para sempre. Morvan culpa a morte de Pilatus pela brutal crítica que receberam da mídia naquela época. Ele acredita que o escrutínio implacável os levou a um caminho de autodestruição.

O documentário "Milli Vanilli" conta a história de como Morvan e Pilatus se conheceram, como o produtor Frank Farian os descobriu e como assinaram um contrato sem ler os detalhes. Quando descobriram que suas vozes não seriam usadas em seu single de estreia, seguiram sincronizando os lábios pela Europa e pelos EUA.

O sucesso de "Girl You Know It's True" levou Farian a gravar um álbum inteiro com outra dupla, enquanto Morvan e Pilatus tentavam retornar como Rob & Fab, mas sem muito sucesso.

Apesar de toda a controvérsia e tragédia, Fab Morvan encontrou amor e construiu uma nova vida, continuando a fazer música e celebrando as músicas do Milli Vanilli com o público. O documentário lança luz sobre a história por trás do escândalo de dublagem que "matou" a carreira deles e mudou suas vidas para sempre.