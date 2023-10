Emocionante reencontro: Thiaguinho se declara a Péricles na "Tardezinha" de São Paulo

Durante mais uma edição da "Tardezinha", em São Paulo (SP), no último domingo (22/10), Thiaguinho emocionou o público ao declarar seu carinho e gratidão ao cantar ao lado de Péricles, com quem compartilhou o palco por muitos anos como parte do grupo Exaltasamba, informou o Metrópoles.

"Eu sou muito grato por você ter feito parte da minha vida. Vou falar no passado porque nossa história começou lá atrás. Eu sou muito grato por você ter acreditado em mim. Quando a gente se conheceu, eu tinha 19 anos, eu era muito cru, muito jovem, estava aprendendo a cantar, aprendendo a ser. E você teve uma paciência muito grande comigo. Mas o amor é paciente, e desde lá, eu me senti amado. E desde lá, eu me sinto seguro", começou Thiaguinho, com lágrimas nos olhos.

Ele continuou: "eu lembro que no início da caminhada, a gente sabe do que a gente passou, em 2003, 2004, foi bem difícil. Você teve uma paciência muito grande comigo, então, em meu nome, em nome do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, muito obrigado", encerrou o cantor, tentando conter a emoção.

Em 2021, durante uma participação no programa "Altas Horas", Thiaguinho não descartou a possibilidade de cantar novamente com o amigo. "O que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas nos veem juntos e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que vivemos. É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente", afirmou o cantor.

O show do último domingo (22/10) também contou com a participação de Chrigor, outro ex-integrante do Exaltasamba, tornando o evento ainda mais especial.

Nas redes sociais, os fãs de Thiaguinho celebraram o reencontro emocionante. Uma pessoa no Twitter escreveu: "ver Péricles, Chrigor e Thiaguinho juntos no palco foi emocionante". Outro fã lamentou: "que dia triste para quem não está na 'Tardezinha' vendo Thiaguinho, Péricles e Chrigor juntos". O evento se tornou um marco na história da música brasileira, reacendendo a esperança dos fãs de um retorno definitivo do grupo Exaltasamba.