Desafio: ache em 5 segundos o prisioneiro nesta ilusão de ótica

Em uma ilusão ótica intrigante, um astuto prisioneiro conseguiu escapar de sua cela e está escondido, mas você consegue encontrá-lo em apenas cinco segundos? Ele pode estar mais perto do que você pensa, confira a partir de artigo publicado pelo Mirror.

Ilusões óticas são imagens que desafiam nossa mente e habilidades cognitivas. São divertidas de resolver com amigos e familiares, competindo para ver quem consegue solucionar o quebra-cabeça primeiro, e também são um excelente exercício para o cérebro. Nesta última ilusão ótica, o desafio é encontrar o prisioneiro na cela, mas há um truque.

Sem-titulo-30

O truque é que você tem apenas cinco segundos para encontrá-lo, de acordo com o Jagran Josh. Se você conseguir encontrá-lo, significa que é um verdadeiro detetive, e seus talentos não têm limites. Então, está pronto para tentar?

Na imagem, você pode ver o interior de uma cela de prisão, mas as coisas estão um pouco bagunçadas e confusas. Um guarda está bem no centro da imagem, procurando onde o prisioneiro conseguiu chegar. As barras da janela estão tortas e quebradas, o que significa que o prisioneiro certamente escapou. Mas onde ele está?

Se você der outra olhada na imagem, mesmo que o limite de cinco segundos já tenha passado, você notará que o prisioneiro ainda está na cela. Ele está apenas se escondendo à vista, onde você não esperaria encontrá-lo.

Se você ainda está procurando e já se passaram mais de cinco segundos, continue procurando, porque temos certeza de que você encontrará o prisioneiro em breve. Se ainda está procurando por ele, não olhe agora, porque a resposta está chegando.

Você conseguiu encontrar o prisioneiro? Eles fizeram um trabalho fantástico se escondendo, não é mesmo? Quando você vira a imagem de cabeça para baixo, fica muito mais óbvio onde eles estão. Então, você é um verdadeiro detetive? E conseguiu encontrá-los durante o limite de cinco segundos?