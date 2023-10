Danilo Gentili desobedeceu os médicos ao descobrir espectro autista; entenda

Danilo Gentili surpreendeu ao revelar que foi diagnosticado com espectro autista e resolveu não seguir as orientações médicas. O apresentador do The Noite, do SBT, falou abertamente sobre o assunto enquanto entrevistava Amanda Ramalho, ex-apresentadora do Pânico.

“Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis”, declarou o famoso.

Em seguida, Danilo resolveu falar o motivo pelo qual decidiu ignorar as orientações dos médicos: “Se eu sou autista não quero saber, já sou assim e já era”, afirmou o comediante.

Filho de Elizabeth Savalla descobre autismo aos 47 anos

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), chamado popularmente de autismo, na fase adulta é uma realidade cada vez mais próxima de muitas pessoas, como o escritor Thiago Picchi, filho da atriz Elizabeth Savalla, que aos 47 anos revelou tudo no Instagram.

O herdeiro da veterana das novelas não esconde dos seus seguidores que é uma pessoa com autismo: ”Sim, eu sou autista, sou TEA”, afirmou ele, em um depoimento emocionado.

Thiago Picchi, filho da atriz Elizabeth Savalla, foi diagnosticado com autismo (Reprodução/Instagram)

O diagnóstico, segundo o filho de Elizabeth Savalla, veio neste ano, quando ele também descobriu ser portador do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH): Tirou um peso das minhas costas. Agora, eu posso falar sobre isso abertamente e as pessoas podem descobrir quem eu realmente sou. Sim, eu sou neurodivergente”.

Outras celebridades também contaram aos fãs que tomaram conhecimento do diagnóstico depois de testes e exames, como a cantora australiana Sia, o bilionário Elon Musk, Anthony Hopkins, Dan Aykroyd e Leilah Moreno, entre outras.

