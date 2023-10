Christina Perri celebra primeiro aniversário da filha Pixie: "sou tão sortuda em amá-la"

A cantora Christina Perri comemorou o primeiro aniversário de sua filha Pixie Rose com uma festa mágica e exclusiva. O evento ocorreu nos exuberantes jardins do Garland Hotel, em Studio City, Califórnia, e se transformou em um verdadeiro mundo de fadas. A festa também serviu como celebração do próximo álbum de ninar de Christina, intitulado "Canções para Pixie".

A celebração, carinhosamente nomeada de "ONEderland de Pixie," refletiu a natureza mágica do nome da criança. Pixie é conhecida como a "bebê duplo-arco-íris" da família, e a festa incorporou elementos de fadas, flores e arco-íris, de acordo com a cantora.

Os convidados foram recebidos por artistas performáticos vestidos de fadas e puderam se vestir com trajes de fada, dragão e cavaleiro como lembranças da festa. Para as crianças, a festa ofereceu um pula-pula, uma piscina de bolinhas, tatuagens de glitter e algodão-doce. Enquanto as crianças se divertiam, os adultos desfrutavam de coquetéis em um ambiente elegante com mobiliário de lounge da Archive Rentals.

Christina Perri expressou sua alegria com os detalhes e atividades da festa, enfatizando que, embora Pixie talvez não se lembre da celebração, sua irmã mais velha, Carmella, e seus amigos guardarão memórias eternas.

Os presentes na festa tiveram a oportunidade de ouvir o álbum antecipadamente, que agora está disponível para todos. Christina comentou sobre sua jornada na criação de álbuns de ninar, destacando a importância de compartilhar sua música com suas filhas e com outras famílias.

Para a cantora, esses álbuns representam sua jornada como mãe e música, além de proporcionar conforto e alegria para outras famílias em momentos difíceis. Christina agradeceu o apoio e carinho de seus fãs e expressou gratidão por fazer parte da vida de tantas pessoas.

A festa também incluiu mocktails personalizados para as crianças mais velhas, e a aniversariante Pixie aproveitou um bolo especial. A cantora compartilhou sua imensa felicidade ao olhar para o último ano e como a chegada de Pixie enriqueceu a família.

À medida que Pixie entra na fase de criança pequena, Christina espera ansiosamente aprofundar os laços entre as irmãs. Ela descreveu a personalidade adorável e enérgica de Pixie e como as duas irmãs compartilham um amor profundo, conclui a People.