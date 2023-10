Cake Boss "rouba" lanches em estúdio e retribui com bolo

Buddy Valastro, conhecido como o "Cake Boss", foi envolvido em uma situação inusitada ao ser acusado de roubar lanches de um estúdio de TV em Nova Jersey. As câmeras de segurança flagraram o famoso confeiteiro pegando guloseimas de outro programa a cabo, o "On Patrol: Live", que segue policiais reais em ação, diz o Page Six.

Uma história curiosa começou quando uma equipe do programa policial notou que sua despensa particular, repleta de lanches, estava misteriosamente esvaziando-se. A suspeita de roubo não envolveu apenas um ou dois itens, mas sim "sacos inteiros de coisas", incluindo doces sofisticados importados do Japão e mangas secas.

Para desvendar o mistério, o programa "On Patrol: Live" montou uma operação para pegar o suposto ladrão de lanches. Após revisar as imagens de uma câmera de segurança, a equipe ficou surpresa ao descobrir que o responsável era ninguém menos que Buddy Valastro, o gênio por trás da Carlo's Bake Shop em Hoboken e estrela de programas como "Legends of the Fork" e "Cake Dinastia", da A&E.

Segundo uma fonte, as filmagens mostraram Valastro pegando não apenas um ou dois lanches, mas diversos sacos cheios de guloseimas. O fato de o "Cake Boss" estar roubando lanches de um programa policial, que frequentemente tem policiais presentes em seu estúdio, tornou-se uma situação ainda mais curiosa.

Os produtores do programa revisaram as filmagens e flagraram Valastro roubando os lanches em apenas uma semana. O estúdio chegou a conversar com o confeiteiro sobre o ocorrido.

No entanto, a situação foi esclarecida e resolvida de maneira doce. Um porta-voz do "Cake Boss" explicou que Buddy Valastro havia entrado na sala errada, justificando que "um homem não pode viver só de bolo".

Como forma de retribuição, Valastro se comprometeu a substituir os salgadinhos de manga secos roubados por um grande bolo com sabor de manga e doces de sua renomada padaria Carlo's Bake Shop. Uma solução bem-humorada (e negociada) para uma situação inusitada.