Britney Spears revela: Justin Timberlake tentou demais se encaixar com artistas negros

Britney Spears lançou sua nova autobiografia, "The Woman in Me," e não poupou detalhes sobre seu relacionamento com Justin Timberlake. A cantora de "Toxic" revelou que, durante os anos 2000, Timberlake fazia um esforço notável para se encaixar com artistas negros, algo que ela considerava excessivo, de acordo com o NYPost.

Em seu livro, Spears descreveu como NSYNC, a banda de Timberlake, era vista na época como "muito descolada" e como eles, apesar de serem brancos, eram entusiastas do hip-hop. Ela acreditava que isso os distinguia dos Backstreet Boys, que pareciam se posicionar conscientemente como um grupo branco.

Encontro

No entanto, Britney notou que NSYNC às vezes parecia estar forçando a barra para se integrar com artistas negros. Ela compartilhou uma anedota constrangedora de quando ela e Justin estavam em Nova York, e ele cumprimentou o cantor de hip-hop Ginuwine de uma maneira que a deixou perplexa.

Timberlake, ao ver Ginuwine, entusiasmou-se e cumprimentou-o com um jargão que ela descreveu como "muito alto" e "exagerado". Ela detalhou que o cantor disse, "oh yeah, fo shiz, fo shiz! Ginuwiiiine! What’s up, homie?".

A cantora relata que, após o encontro, sua assistente na época, Felicia Culotta, zombou do comportamento de Timberlake. No entanto, Justin não pareceu envergonhado; ele simplesmente ignorou as risadas e manteve sua postura.

Britney Spears também compartilhou outros detalhes surpreendentes sobre Timberlake em seu livro, incluindo o fato de que ela teria engravidado dele em 2000 e que decidiram realizar um "doloroso" aborto em casa, pois Justin supostamente não queria ser pai.

A versão em audiobook da autobiografia de Spears, narrada por Michelle Williams, atraiu a atenção das redes sociais, especialmente a linha icônica "Fo shiz, fo shiz" de Timberlake. Os fãs elogiaram a interpretação de Williams, alguns até brincando que gostariam de fazer dessa linha o toque do celular.