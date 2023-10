Britney Spears detona The X Factor em sua biografia: "odiava"

Britney Spears não economiza palavras ao descrever sua experiência como jurada no programa "The X Factor" em sua recente biografia, "The Woman in Me". A estrela pop, que participou de uma temporada do programa, declara que "absolutamente odiava" a experiência, de acordo com o Decider.

Em 2012, Spears integrou o painel de jurados da segunda temporada da versão norte-americana de "The X Factor", ao lado de figuras como Simon Cowell, Demi Lovato e L.A. Reid. Embora tenha sido a jurada mais bem remunerada, ganhando cerca de US$15 milhões por sua participação no programa, ela optou por não retornar para a terceira e última temporada, devido à intensa ansiedade que a experiência lhe causou.

Segundo a cantora em seu livro, "muitas pessoas são muito profissionais na TV, como Christina Aguilera e Gwen Stefani. Quando a câmera está voltada para elas, prosperam. E isso é ótimo".

No entanto, Spears, que já "aceitou" que não é adequada para algumas funções, passou a perder a confiança diante das câmeras após ser colocada sob uma tutela legal em 2008.

Ela descreve a sensação de envelhecer emocionalmente quando sente medo: "costumava ser capaz de fazer isso quando era mais jovem, mas novamente, sinto que envelheço quando estou com medo. E então, eu ficava muito, muito nervosa se soubesse que tinha que estar no ar, e eu não gostava de ficar nervosa o dia inteiro".

Ela continua: "posso dizer às pessoas que tentam me empurrar nessa direção que não. Fui forçada a fazer coisas que não queria e fui humilhada. Não é a minha praia neste momento".

Carreira de atriz

Embora anteriormente tenha revelado que ficou contente por sua carreira de atriz não ter decolado, Spears menciona que estaria disposta a aparecer novamente diante das câmeras, desde que fosse uma gravação curta.

Afinal, Spears não é estranha a excesso de trabalho, como um produtor de "Crossroads" afirmou recentemente que sua equipe tentou fazê-la trabalhar por "18 horas" no set do filme de 2002.

"Se você me conseguir uma participação especial em um programa de TV divertido onde eu possa entrar e sair em um dia, é uma coisa. Mas ficar detida por oito horas seguidas enquanto julga na TV? Ah, não, obrigada", ela escreve. "Eu absolutamente odiava".

Provavelmente, não devemos esperar ansiosamente o retorno de Spears como jurada. No entanto, Simon Cowell disse anteriormente à E! News que a porta estaria sempre aberta para ela: "há um lado de Britney que muitas pessoas não conhecem", disse ele.

"Ela era super inteligente e tinha ideias adoráveis sobre como lançar a carreira de outra pessoa, o que é fundamental se você vai ser jurado em um desses programas. Então, eu tinha uma relação fantástica com ela". E acrescentou: "se você estiver assistindo, Britney, e fizermos um programa, por favor, volte e faça comigo. Seria incrível. Eu a adoro".