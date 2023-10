Após divórcio, Gisele Bündchen conquista seu ano mais lucrativo

A renomada modelo brasileira Gisele Bündchen viveu o ano mais lucrativo de sua carreira, surpreendentemente após anunciar o fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Especialistas do setor, em entrevista ao Daily Mail, estimam que a modelo de 43 anos poderá acumular uma receita que ultrapassa os R$ 100 milhões até o final de 2023, de acordo com Evan Morgenstern, CEO da CelebExperts.

Para a CEO do grupo The Celebrity Source, "a carreira dela está mais agitada do que nunca. Como a maioria dos acordos com celebridades de primeira linha, como Gisele, começa nos milhões, e ela fez várias campanhas em 2023, dá para dizer que ela está muito confortável e não vai precisar de nenhuma ajuda financeira de ex-marido".

Evan Morgenstern complementa, afirmando: "apesar de não ser possível determinar o valor exato, dá para estimar que ela fará entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões até o fim do ano".

O jornal britânico ainda destaca que, desde o divórcio, Gisele estrelou ensaios para grifes de renome como Louis Vuitton e Gaia Herbes. Além disso, lançou seu livro de receitas em 2023 e foi anunciada como a garota-propaganda da coleção de inverno da grife Frame.

Quando era casada com o ex-astro da NFL, Gisele e o marido compartilhavam uma fortuna estimada em US$ 4 milhões. Na época da assinatura do divórcio, foi revelado que os dois tinham um acordo pré-nupcial rígido que facilitou a divisão de seus bens e fundos.

Bündchen trocou alianças com Brady em 2009 e anunciou o fim de seu casamento em 2022, com os dois assinando o divórcio logo em seguida. Eles são pais de Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos. O ex-atleta ainda é pai de John, de 16 anos, fruto de seu relacionamento prévio com a atriz e modelo norte-americana Bridget Moynahan.

Recentemente, Gisele declarou que se decepcionou com a relação e a maneira como ela chegou ao fim, embora esteja tranquila com o seu resultado.

Em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning, que irá ao ar no próximo domingo, Gisele confessou que tinha esperança de fazer sua relação com o atleta dar certo, mas que não se arrepende de ter se divorciado do pai de seus filhos. Ela disse que não mudaria nada em sua vida, incluindo seu casamento e sua separação, conclui a Caras.