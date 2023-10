Além de The Crown: 7 filmes e séries sobre a família real britânica

O fim de The Crown está próximo, mas mantenha a calma e siga em frente, pois ainda há muitos outros programas e filmes para assistir sobre a Casa de Windsor assim que a aclamada série da Netflix terminar.

Embora existam vários documentários sobre a família real britânica disponíveis para transmissão, optamos por destacar dramatizações de acordo com The Crown. Nossa ênfase está na falecida Rainha Elizabeth II , seus filhos, netos e, claro, na Princesa Diana. Com exceção de O Discurso do Rei e A Coroa, omitiremos filmes e programas que retratam os antecedentes imediatos da Rainha, “Bertie”, a Rainha Mãe, o Rei Eduardo VIII e Wallis Simpson.

Aqui está um resumo de filmes e programas sobre a Rainha Elizabeth II, a Princesa Diana e a atual família real britânica para assistir, começando pelo óbvio…

A família real britânica no cinema e na TV

The Crown

Ao longo de seis temporadas, Peter Morgan dramatizou a vida da atual família real britânica, a Casa de Windsor, nesta premiada série da Netflix. Vemos a Rainha Elizabeth II evoluir de uma monarca jovem e inexperiente para uma figura de proa agora idosa e obstinada, tentando manter intacta sua família cada vez mais disfuncional (e a própria instituição da monarquia). The Crown também retrata as relações complexas entre a Rainha e os seus vários primeiros-ministros, de Winston Churchill a Tony Blair.

A Rainha

Este filme de 2006 narra o período que se seguiu à morte da Princesa Diana em 1997 e como essa tragédia e a reação pública massiva a ela desencadearam um confronto entre a monarquia e o governo britânico que se desenrolou na televisão como uma novela mórbida. Dirigido por Stephen Frears a partir de um roteiro de Peter Morgan, A Rainha é uma história contada com nuances e magistral sobre o passado colidindo com o presente, de poder herdado versus poder eleito e de crianças se rebelando contra as tradições de seus pais.

O discurso do Rei

Este vencedor de Melhor Filme de 2010 conta como o Príncipe Albert (Colin Firth) se tornou o Rei George VI e superou sua gagueira incapacitante graças ao excêntrico fonoaudiólogo Lionel Logue (Geoffrey Rush). O filme enfatiza a humanidade dos personagens, explorando o vínculo forjado entre eles, apesar de suas diferenças de classe, e a tensão que aumenta o discurso climático de George VI no rádio.

Uma noite real

Esta comédia dramática romântica de 2015 retrata uma versão ficcional de um evento real onde as princesas adolescentes Elizabeth (Sarah Gadon) e Margaret (Bel Powley) se aventuraram incógnitas para celebrar o Dia da Vitória em Londres. O filme mostra as irmãs separadas umas das outras e de seus acompanhantes, levando a uma série de aventuras para ambas e a uma chance, mesmo que por apenas uma noite, de serem elas mesmas e desfrutarem de sua liberdade pessoal.

Spencer

Kristen Stewart foi indicada ao Oscar por sua vívida interpretação da Princesa Diana no drama psicológico de Pablo Larrain de 2021, que dramatiza a estadia de Diana na propriedade da Rainha em Sandringham durante o Natal de 1991. Diana está se fraturando emocional e psicologicamente sob a pressão de seu casamento fracassado com Charles, seu caso contínuo com Camilla Parker-Bowles, e o controle geral sufocante que a família real exerce sobre ela.

O príncipe

Esta série animada de 2021, que durou apenas uma temporada na (HBO) MAX, fez uma abordagem satírica dos Windsors vistos pelos olhos do Príncipe George, de oito anos. O escritor de Family Guy, Gary Janetti, criou a série e dublou George ao lado de um conjunto de vozes estelar que incluía Orlando Bloom, Sophie Turner, Dan Stevens, Alan Cumming e Lucy Punch.

William e Kate: o filme

Este foi o primeiro de dois filmes de TV exibidos em 2011 sobre o romance entre os futuros Príncipe e Princesa de Gales, William e Kate Middleton (interpretada aqui pela dubladora de Tomb Raider, Camilla Luddington). Um sucesso de audiência – foi ao ar apenas 11 dias antes do casamento – a Lifetime mais tarde produziria três filmes sobre o relacionamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle. Serena Scott Thomas, que anteriormente desempenhou o papel-título em Diana: Her True Story, interpreta a mãe de Kate, Carole Middleton.

